La Fiscalía es un actor que le molesta al Gobierno del presidente Petro: fiscal Barbosa

Cartagena

“No se equivoque presidente, no se equivoque, porque usted no está eternamente en el poder, usted está hasta el 7 de agosto del año 2026; usted fue elegido por un tiempo como todos los funcionarios públicos y nadie va a pasar por encima del estado de derecho y de la institucional”, así fue el mensaje que envió el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, al presidente Gustavo Petro, en el marco del XXIV congreso de FITAC que tiene lugar en Cartagena.

En medio del encuentro anual más importante del sector logístico y de comercio exterior de Latinoamérica, el fiscal advirtió que en el territorio nacional se está construyendo una incertidumbre masiva en medio de un panorama aciago y difícil, que nunca antes se había visto en el país.

Aseguró que el Gobierno Nacional tiene una vergonzosa idea de paz criminal, que se ha venido establecimiento suplantando autoridades, rompiendo los diálogos con la sociedad civil y entregarle el poder real a unos actores delincuenciales.

“Hoy hemos logrado 721 órdenes de captura contra homicidas de líderes sociales, reincorporados, familiares de reincorporados y la fuerza pública, no los capturan en zona rural, por que terminó siendo un vector la noción ´paz total´, para acabar el único proceso de paz que mal o bien se había firmado en Colombia en el 2016 y terminaron llevando al traste, multiplicando, los elementos de violencia en el territorio nacional”, sostuvo el fiscal.

Puntualizó, “la Policía y Ejército no han hecho efectiva esas ordenes de captura, por cuenta de la vergonzosa idea de paz criminal que se ha venido estableciendo en el territorio nacional. Qué significa la paz criminal suplantar autoridades, romper los diálogos con la sociedad civil y entregarle el poder real a una cantidad de actores delincuenciales”.

Señaló que le parece muy grave que esas ordenes de captura no se ejecuten y espera explicaciones.

Por otra parte aseguró que le era difícil pensar, que tenía que generar un enfrentamiento por la legalidad, por la legitimidad del estado y por la defensa de la legitimidad del Estado, contra una persona que detenta la presidencia del país.

“No es normal que le pidan al Fiscal General de la Nación, sin sustento jurídico, unas solicitudes para suspender órdenes de captura de delincuentes con fines de extradición”, puntualizó.

Añadió, “no es normal que tengamos ministro de justicia en este país que presente proyecto de ley para beneficiar toda la cadena productiva del narcotráfico, y no son capaces de trabajar y de beneficiar a la gente que está levantándose todos los días y esta pagando impuesto en este país”.

“La Fiscalía es un actor que le molesta al Gobierno del presidente Gustavo Petro”

De forma enfática el fiscal Francisco Barbosa aseguró que la Fiscalía es un actor que le molesta al Gobierno del presidente Gustavo Petro, a ´Los Shottas´, a ´Los Espartanos´ y a los delincuentes de Buenaventura.

Insistió en que nadie eligió un presidente por 30 años, ni por 20, “sino que lo eligieron por 4 y el tiempo se está acabando”.

Barbosa le dejó claro a los colombianos que no deben temer con su salida de la entidad e indicó que, quien ocupe su cargo como nuevo fiscal general de la nación no va a hacer lo que quiera, “los funcionarios van a estar a la altura y seguramente la opinión pública también estará encima de las actividades que se adelanten”.

Expresó, “cualquier fiscal general de la nación que llegue, no llega va hacer lo que se le de la gana, uno como fiscal está sometido a la constitución y la ley; ninguna de esas fiscales o personas que puedan llegar a ser fiscal son personas que han hecho una vida profesional decente y uno espera que cumplan con una función constitucional como lo hacemos todos los funcionarios”.

Barbosa enfatizó que nadie va a pasar por encima del estado de derecho y de la institucional.