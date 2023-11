Reforma a la salud: debate vuelve a activarse y Cámara aprueba otros 15 artículos

Reforma a la salud, Colombia. Foto_ Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

Después de más de una semana en el congelador, este martes la Cámara de Representantes volvió a activar el segundo debate de la reforma a la salud, logrando aprobar tres bloques de artículos, entre ellos varios sensibles.

La Plenaria de esa corporación ha aprobado 90 artículos en total y entró en la recta final de la discusión. Uno de los puntos más sensibles, considerado línea roja por varios partidos, tiene que ver con las funciones de la Adres, que a juicio de algunos sectores reviviría el extinto Seguro Social.

Sin embargo, el Gobierno Nacional logró las mayorías necesarias para dar luz verde al artículo 58 frente al cual varias voces tienen reparos. El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, advirtió varias implicaciones frente a la concentración de funciones que tendría esa entidad, la cual, a su juicio, tiene serios problemas de gestión.

“Se van a agotar anticipadamente los recursos. Hemos tenido deficiencia de auditores durante todo este año. Es esta entidad que tiene tantos problemas la que va a ser la columna vertebral del sistema de salud y eso es de la mayor gravedad. El Centro Democrático seguirá dando los debates, pero no hará quórum”, precisó Forero.

Las representantes Catherine Juvinao y Katherine Miranda, de Alianza Verde, advirtieron por su parte un presunto ‘mico’ con el cual dentro de esas nuevas tareas asignadas a la Adres se le daría la potestad de pagar el 85% de las facturas si control previo concurrente y estableciendo que sólo tendría que auditar el 15% de las facturas y de manera aleatoria.

¡ORANGUTÁN! 🦧



Al parecer no es suficiente que ADRES gire el 80% del valor de las facturas sin auditar: ahora los ponentes avalaron una proposición para que se desembolse el 85% y sólo el 15% restante quede sujeto a auditoría.



Demencial. ¡Van a acabar con el sistema de salud! pic.twitter.com/5GlLxikH5T — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) November 28, 2023

Félix Martínez, director de la Adres, respondió a la denuncia y aseguró que no es cierto.

“El Adres no va a ser ningún seguro social; no sé de dónde salen semejantes apreciaciones. Va a ser el pagador único del sistema, como hizo Corea del Sur, pero no va a auditar las cuentas ni ordenar los servicios, sólo es el banco, el pagador. Las gestoras van a llevar a los pacientes por los hospitales y clínicas privadas, van a recibir las cuentas, esas cuentas van a llegar al Adres y a la gestora”, precisó.

En cuanto a los votos, el Gobierno contó con el apoyo de varios partidos, entre ellos el Liberal, el cual protagoniza una puja interna frente a la relación con la Casa de Nariño y la intención de un sector de irse a la independencia.

El presidente de la Cámara, Andrés Calle, aseguró que “hoy fue un debate con altura y pudimos hablar de la reforma a la salud”.

Otros artículos aprobados

En total se dio luz verde a otros 15 artículos que hacen parte de los capítulos de Modelo de salud basado en atención primaria, así como las Fuentes, usos y gestión de los recursos financieros del sistema. Se avalaron los artículos:

Artículo 4 - Definición del modelo de salud.

Artículo 6 - Atención Primaria en Salud (APS).

Artículo 7 - Identificación de determinantes sociales de la salud.

Artículo 11 - Equipos de salud territorial.

Artículo 16 - Acceso y continuidad de la atención en el nivel complementario.

Artículo 55 - Definición de las fuentes, usos y gestión de los recursos financieros.

Artículo 56 - Cotización y aportes.

Artículo 58 - Funciones de la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema de Salud.

Artículo 60 - Fondo Único Público de Salud.

Artículo 66 - Reserva técnica para el giro directo.

Artículo 67 - Servicios sociales complementarios.

Artículo 70 - Gestión de cuentas por prestación de servicios de salud.

Artículo 69 - Cambia la función de compra de todo el sistema.

Artículo 72 - Recursos de entidades territoriales.

Artículo 75 - Acreencias de las EPS.

En total han sido aprobados 90 artículos, se han eliminado 8 más y están pendientes 45, los cuales se continuarán discutiendo en las sesión prevista para este miércoles 29 de noviembre.