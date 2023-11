Bomberos Voluntarios de Guática, Risaralda, denuncian que llevan tres meses sin contrato

Pereira

Desde el 31 de agosto se terminó el contrato de sostenimiento entre la administración municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guática, que atiende gran parte de las emergencias que acontecen en la localidad. Esta finalización contractual obligó a que, de cinco bomberos que atendían regularmente, quedaran únicamente dos a cargo de la prestación del servicio a la comunidad, con el agravante de que, ante una eventualidad de grandes magnitudes, no tengan capacidad de respuesta pues no pueden mover el carro extintor porque no tiene SOAT vigente, ni tienen fondos para el combustible.

La finalización del contrato ya había sido alertada al alcalde municipal desde meses anteriores; sin embargo, la respuesta del mandatario fue que no hay recursos para pagarles y el dinero que ingresa por la sobretasa bomberil es solo para adquirir nuevos equipos.

Así lo dio a conocer Lina María Marín, delegada departamental de bomberos para Risaralda.

Play/Pause Lina María Marín, delegada departamental de bomberos para Risaralda. 00:56 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/383/1701340351275/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Enfatizó en que se aproxima una de las épocas más álgidas para la atención de eventualidades, pues además de las lluvias que suelen generar inundaciones o deslizamientos, durante fin de año se atienden incendios por conexiones irregulares, uso de veladoras o pólvora y personas quemadas por artefactos explosivos, por lo que el municipio queda en total desprotección.

Play/Pause Lina María Marín, delegada departamental de bomberos para Risaralda. 00:56 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/383/1701340350164/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Mientras los habitantes del municipio de Guática no cuentan con un equipo de socorro que atienda las emergencias y llamados, los bomberos han tenido que buscar otras opciones para generar ingresos a través de trabajos varios aún cuando su conocimiento y principal opción, es su labor como bomberos.