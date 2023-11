“Es un regalo para el fútbol”: Ancelotti se rindió en elogios hacia Jude Bellingham

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que el inglés Jude Bellingham es “un regalo para el fútbol” ya que, en su opinión, “todo el mundo del fútbol está encantado de ver a un jugador con este potencial”.

“La verdad es que Bellingham sorprende cada día. Cada partido. No solo a nosotros, sino a todo el mundo. Bellingham es un regalo para el fútbol. Todo el mundo del fútbol está encantado de ver a un jugador con este potencial y esta imagen positiva; ojalá pueda seguir así”, dijo en rueda de prensa.

“No entro en el tema del dinero que ha costado Bellingham. La verdad es que ha sido un fichaje espectacular del club”, amplió.

“Bellingham es un joven serio y profesional. Se ha adaptado muy bien al vestuario. No ha querido algo especial. Trabaja, se entiende bien con sus compañeros. Él tiene que mejorar su español, nadie es perfecto”, bromeó.

Además, Ancelotti habló de la comparación de Bellingham con el francés Zinedine Zidane, al que también entrenó.

“Es difícil comparar a dos generaciones distintas. Lo que veo de distinto es una llegada dentro del área que Zidane no tenía y una calidad individual de Zidane que Bellingham no tiene; pero esto es el fútbol moderno, que quiere más jugadores físicamente fuertes que son capaces de cubrir campo más rápido”, señaló.

Un Ancelotti que destacó el rendimiento del argentino Nico Paz, canterano que este miércoles se estrenó como goleador con el Real Madrid.

“Nico ha aportado lo que todos esperábamos. Para él, es una noche especial. Es un jugador para el futuro del Real Madrid porque tiene todas las calidades que tiene que tener un jugador que juega en la plantilla del Real Madrid. Lo ha hecho bien, aportando en un momentos de dificultad y esto es lo que necesitamos de él y del resto de jugadores”, dijo.

Nico Paz anotó el tercer tanto de la victoria de su equipo 4-2 contra el Nápoles de la que Ancelotti solo puso el debe de haber defendido mejor.

“Ha sido un partido igualado y competido contra un rival que tiene calidad. A nivel de juego con balón lo hemos hecho bien, sin demasiada prisa, manejando bien la salida desde atrás. Donde se pudo hacer mejor fue en el aspecto defensivo. El equipo estaba bastante ordenado, pero no tan agresivo como debería. Cuando parecía que el equipo no tenía energía suficiente para ganar, mostramos lo contrario”, valoró.

“El partido contra el Atlético de Madrid evidenció algunos límites, como encajar tres goles con centro. No éramos capaces de tener controlada bien el área de penalti con los dos centrales; y a partir de ahí modificamos un poco nuestra forma de defender esta situaciones. El equipo ha mejorado y ahora nos encontramos bien a nivel defensivo, aunque hoy se pudo ser algo más contundente”, amplió recordando la única derrota del Real Madrid en lo que va de temporada.

Por otro lado, Ancelotti señaló que su equipo acabó “cansado” el encuentro frente al Nápoles a la vez que descartó recuperar a algún jugador lesionado de cara al encuentro del sábado frente al Granada.

“Creo que no recuperaremos a nadie contra el Granada. Quizá Modric volverá frente al Betis, pero contra el Granada lo vamos a preparar con estos jugadores”, apuntó.

Analizando el rendimiento de dos nombres propios, ‘Carletto’ ponderó la actitud de Rodrygo Goes durante los 73 días que estuvo sin marcar, al igual que el trabajo de un Joselu Mato al que le instó a no pedir perdón por las ocasiones falladas, como hizo después de anotar el 4-2 del Real Madrid.

“He visto muchos delanteros que con una mala racha o un mal momento lo que tiene que hacer es no bajar los brazos. Y Rodrygo nunca ha bajado los brazos. El día que marcó el primer gol fue un ‘clic’ para hacer lo que habitualmente hace, que es marcar gol. Rodrygo es muy bueno y era solo una cuestión de tiempo”, declaró.

“Joselu ha hecho su trabajo. No solo hoy. No le pido a un delantero que marque goles, aunque cuando tiene la oportunidad tiene que ser efectivo. Pero Joselu ha trabajado muy bien y Joselu solo tiene que pedir disculpas cuando no trabaja y él ha trabajado siempre muy bien”, señaló.

Por último, Ancelotti consideró que su plantilla es mejor que la de la temporada pasada.

“Han llegado jugadores que han mejorado la calidad de la plantilla. Son jugadores que están aportando algo importante. Estamos viviendo un buen momento y estamos haciendo todo lo posible para que este momento siga”, dijo.