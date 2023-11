“Kissinger fue constructor de paz y unió a la nación”: Winston Lord, exembajador de EE.UU.

Henry Kissinger. (Photo by: HUM Images/Universal Images Group via Getty Images)

Winston Lord, exembajador de Estados Unidos en China, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el legado que dejó Henry Kissinger, exsecretario de Estado de EE.UU.

“El balance que nos deja Kissinger es extremadamente positivo. Durante siete décadas fue la figura más importante en los Estados Unidos. Fue un constructor de paz y unió a la nación durante la crisis del Watergate, se abrió a China, impulsó el control de armas a la Unión Soviética, manejó muy bien la guerra de Vietnam”, afirmó.

Una de las cosas que más destacó de Kissinger era su capacidad de manejar las negociaciones con líderes de todo el mundo.

“Él era absolutamente hábil para manejar las relaciones con mandatarios de diferentes culturas e historias y se adaptaba a las negociaciones de cada país”, mencionó.

Además, mencionó que el exsecretario de Estado usaba su sentido del humor a su favor en estas conversaciones con líderes mundiales.

Ante el pensamiento de muchas personas de que Kissinger era un criminal de guerra por la guerra de Vietnam, señaló que eso es algo “totalmente injusto”

“Es una acusación bastante injusta y claro que le molestaba. Fue el primer judío americano en ser secretario de Estado y varios de sus familiares fueron masacrados por los nazis”, dijo.

A propósito de la reunión que tuvo el expresidente Richard Nixon con Mao Zedong, líder y político chino, entregó detalles de lo ocurrido en ese encuentro que cambió la forma en que se entendía Oriente con Occidente.

“Fue en febrero de 1972 cuando Nixon llegó a China. Él quería que yo fuera a la reunión, entonces me llevaron y duró menos de una hora”, expresó. Sin embargo, aclaró que él no aparece en ninguna de las fotos porque lo borraron porque no estuvo presente el secretario de Estado y el expresidente Nixon de EE.UU. quería aliviar las tensiones con él.

A propósito, aseguró que al final entendió la situación y reveló que le enviaron una fotografía a su casa en la que él aparece en esa importante reunión.

Reviva la entrevista completa con Winston Lord a continuación: