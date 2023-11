Petro propone que centro de justicia juvenil se use para descongestionar las URI en Bogotá

El presidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos que giraron en torno a la decisión del Gobierno de no recibir el centro de resocialización juvenil Campo Verde construido por la Alcaldía de Bogotá. El mandatario puso sobre la mesa una nueva propuesta para hacer uso de este proyecto que habría costado más de 70.000 millones de pesos.

“Resuelve perfectamente la congestión en URIS si el gobierno distrital quiere y libera la Policía para el cuidado de la ciudadanía”, propuso el mandatario

Cabe recordar que, el Gobierno en cabeza del Instituto de Bienestar Familiar decidió no aceptar este proyecto, ya que no va con los lineamientos y propuestas que tiene el Gobierno para la resocialización de jóvenes y menores de edad en el país. Incluso, el presidente Gustavo Petro aseguró que, “en mi opinión, los niños no deberían estar presos”.