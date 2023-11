Soy muy crítico de mí mismo, no veo la perfección que todos ven: David Gandy

David Gandy, modelo de Dolce & Gabbana y otras marcas globales, conversó en los micrófonos de La W sobre su carrera y la colaboración que hará con Hackett London.

De acuerdo con el modelo inglés, “soy muy crítico de mí mismo, no veo la perfección que todos ven. Llevo 22 años modelando y me ha ido muy bien, pero no soy tan perfecto”.

En cuanto a los perfumes que utiliza en su día a día, indicó que “el perfume Light Blue huele muy bien, la primera vez que lo olí fue para filmar esa campaña en Capri, Italia. Me siento muy afortunado de haber podido hacer esa campaña porque de no ser así no hubiera llegado tan lejos como ahora”.

Asimismo, reveló que siempre ha sido muy deportista desde muy joven, “hago ejercicio en las noches, está en mi rutina, pero no lo hago por la industria, por ser modelo, obviamente esto me ayuda a mantener mi carrera, pero lo hago por mi salud mental”.

Por último, insistió en que tiene defectos como todas las personas, “soy muy crítico de mí mismo, vivo de cómo me veo y eso hace parte de mi trabajo, pero tengo defectos como todos. Mi esposa podría enumerar muchos de esos defectos”.

Escuche la entrevista completa a continuación: