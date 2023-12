Denunciante expone maltrato de gerente de Artesanías Colombia: “si es contratista, se va”

Mario Reina, excontratista de Artesanías de Colombia, denunció en W Radio los maltratos que recibió por parte de Adriana Mejía, directora de esa entidad. De hecho, señaló que “desde el inicio empieza con amenazas y maltratos tanto a funcionarios como contratista”.

“La primera vez que conozco a la gerente me la encuentro en un pasillo y un conocido me llama para presentármela y, sin ni siquiera preguntarme cómo me llamo, inmediatamente me dice: ¿usted es contratista?, no va a continuar, usted se va y todos los que están acá se van a ir”, relató el excontratista, quien se atrevió hablar, en medio de una decenas de voces con las que hemos hablado pero que temen salir al aire por represalias.

A ello agregó que todo el tiempo en reuniones repetía a los empleados que los van a sacar a todos “porque todos son corruptos, y ladrones”.

Incluso, en su relato revela que varios contratistas que conoce han tenido que ser hospitalizados por la sobrecarga laboral y por la presión constante, pues han terminado medicados y muchos han tenido que renunciar.

Sobre las posibles causas de esta situación, Reina afirmó que parece que “el interés era más en cumplir favores políticos, en incluir personas que tal vez tenían compromisos por contratar, porque de las personas que salieron de Artesanías de Colombia ningúna tuvo la oportunidad de mostrar su perfil profesional, su historia en la entidad. Jamás interesaron por aprender lo que hacían los programas, sino que simplemente llegaron a cambiar a todo el mundo”.

Al respecto, Artesanías de Colombia respondió en un comunicado que las presuntas conductas de acoso laboral, maltrato y demás, contenidas en esa nota periodística no obedecen a la realidad y tampoco tienen asidero jurídico legal.

También nos enviaron las auditorías fiscales donde entre otras cosas dice que se deben detallar los inventarios físicos las referencias que reportaron faltantes y/o sobrantes con su respectivo costo y cantidad.

La W con Julio Sánchez Cristo sigue esperando a la gerente Adriana Mejía en los micrófonos para que responda a estas denuncias.

