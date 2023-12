“Es un triunfo de Colombia”: Laura Londoño tras ganar en ‘MasterChef Celebrity España’

Laura Londoño, conocida por sus papeles en telenovelas como Café con aroma de mujer, La ley del Corazón y Pálpito, se convirtió en la ganadora, el pasado 30 de noviembre, del reality de cocina ‘MasterChef Celebrity España’.

La actriz pasó por los micrófonos de La W para referirse a su triunfo, dando cuenta de cómo buscó enaltecer el nombre de Colombia, siendo la primera extranjera en hacerse con este reconocimiento.

“Celebro este triunfo que nos pertenece a todos, estoy tan agradecida, tan honrada. Fui consciente de que era la única colombiana en un reality que está metido en el corazón de todos los españoles, yo sabía que venía en representación de Colombia”, relató Laura Londoño.

Asimismo, relató también que previo al concurso, estaba en una ‘zona de confort’, donde creía que no había nacido para la cocina, sin embargo, se ha destacado como una mujer a la que le gustan los retos y las aventuras, por lo que no dudó en aceptar esta invitación.

“No sabía en lo que me estaba metiendo, empecé a estudiar como una loca, y me logré adentrar en este aprendizaje (…) Empecé dos meses antes de viajar a España, entre a trabajar haciendo turnos en un restaurante para practicar, una profesora me enseñaba en casa, tuve mucha intensidad y compromiso”, agregó.

¿Cómo fue su paso por ‘MasterChef Celebrity’ España?

La actriz que se ha tomado las pantallas de la televisión colombiana, además, contó cómo fue su paso por este reality, mencionando que en un comienzo solo aspiraba no ser eliminada en los primeros capítulos, pues trasladó a toda su familia al viejo continente.

“Sabía que me enfrentaría a compañeros que nacieron y crecieron con la gastronomía española, con un nivel exigente que yo no tenía, practiqué mucho hasta que empecé a ver esos frutos (…) Yo, al principio estaba en esa lucha de no salir en los primeros capítulos, estaba en una supervivencia, luego empecé a ganar inmunidad, beneficios y se abrió la posibilidad llegar a la final”, aseguró.

A Londoño, según dijo, en un punto del programa sus compañeros la empezaron a ver como una competidora fuerte que era necesario eliminar, algo que le sirvió de aliciente para aumentar sus esfuerzos y empezar a jugar estratégicamente.

“De nuevo, es un premio para todos, fue una oportunidad para mostrar a Colombia desde todas las maravillas que tenemos; era conectarme conmigo, con mi esencia, era muy importante para mi poderlo plasmar, el café, la tradición”, expresó.

Finalmente, se refirió al premio de los más de $320 millones, expresando que con este recurso busca aportar al Programa Nutricional Basado en Soya, que alimenta a niños, desplazados, discapacitados y adultos mayores.

Escuche la entrevista completa en La W: