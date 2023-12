Gestores de paz como Mancuso no se afectarán con fallo de la Corte: fiscal Barbosa

En rueda de prensa en el encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria, el fiscal General Francisco Barbosa, hizo referencia a los gestores de paz, aclarando que la Corte Constitucional no se pronunció sobre esta figura. Dijo que la Corte Constitucional solo tumbó la figura de voceros de paz, por lo que en el caso de los gestores de paz, como Salvatore Mancuso, no se afecta su designación.

“Respecto a los voceros de paz, personas que no pertenecen a organizaciones criminales y que estén en la cárcel, no podrán ser voceros de paz para que salgan de la cárcel, porque es un abuso si se quiere del ejecutivo y es la Rama Judicial del poder público la que tiene que determinar eso. Esa es la distinción”, contó.

Recalcó que ‘Gestor de Paz’ es otra figura distinta que no está en el ámbito de análisis de la Corte Constitucional y se deriva de otra legislación diferente y que se permite en Colombia: “Por eso, si hay miembros de organizaciones criminales organizadas que fueron nombradas gestores de paz, esas nociones quedan vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano”.

Además le dio unas palabras de agradecimiento al Alto tribunal:

“Gracias Corte Constitucional, gracias judicatura por acompañar la voz solitaria de la Fiscalía General de la Nación en proteger la constitucionalidad colombiana en este país, hoy la ciudadanía está reconociendo esa labor a mes y medio de mi salida del ente de acusador”, dijo Barbosa.

El fiscal general de la nación también señaló que debe existir una ley de sometimiento para conceder este tipo de libertades, y explicó la diferencia entre ambas figuras: “El gestor de paz no lo tocó la Corte Constitucional, la Corte lo que hizo fue tocar la noción de vocero de paz, porque esta es la que está en el artículo 5 de la ley 2272 del 2022, qué es lo que ocurre con esa noción de vocero de paz, personas que no pertenecen a organizaciones criminales y que estén en la cárcel, no podrán ser designadas voceros de paz para que salgan de la cárcel”.