Gobernación del Valle mintió sobre fecha de inauguración de Puente de Juanchito

El secretario de Infraesteuctura del departamento del Valle de Cauca, Frank Ramírez, el pasado 27 de julio en diálogo con Sigue La W aseguró que el 30 de noviembre se entregaría el Puente de Juanchito, sin embargo las obras aún no concluyen y se desconoce cuál será la fecha de terminación.

El proyecto, que tenía un cronograma inicial de 24 meses, lleva más de 100 y aún no concluye, evidenciando una serie de incumplimientos atribuidos a que se trata de una obra de varios componentes.

Adicionalmente, el funcionario respondió que las obras se hicieron con base en los diseños aprobados, sin embargo no explicó ni confirmó si estos fueron cambiados a los inicialmente propuestos.

Por ahora se desconoce cuándo será la entrega oficial de las obras del Puente de Juanchito que según fuentes tendrían una adición presupuestal para poder culminarlas, no obstante el secretario aseguró que no es cierta dicha versión y que no se requiere de nuevos recursos.

Será durante la administración de la gobernadora electa, Dilian Francisca Toro, cuando se determine la fecha de finalización y puesta en funcionamiento del Puente de Juanchito.