Se conmemora un año más de la masacre que nunca se olvidará en Boyacá

Tunja

Hace 22 años Boyacá vivió uno de los momentos más dolorosos en la historia de la violencia en el país, la masacre del Páramo de la Sarna, en donde 15 personas fueron ejecutadas a manos de paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare (12 hombres y 3 mujeres), el 1 de diciembre de 2001.

Aquel sábado un grupo de personas que se desplazaban en un bus intermunicipal desde Sogamoso al municipio de Labranzagrande fueron interceptadas por hombres armados, quienes dieron la orden de atravesar un vehículo en la vía e hicieron descender a todos sus pasajeros, los hicieron poner boca abajo y luego ejecutaron a 15 de ellos (doce hombres y tres mujeres) acusándolos de ser cómplices de la insurgencia.

“Para el grupo todavía el caso se encuentra en la impunidad. Aunque ha habido varias sentencias judiciales donde se condena sobre todo a miembros de los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Casanare, se ha condenado después a otros integrantes que eran el enlace entre la fuerza pública y los paramilitares, de manera que judicialmente sí se ha demostrado esa complicidad, y la sentencia más reciente en materia penal es del año 2019, donde hubo sentencia anticipada contra Luis Heberto Díaz Molano, que incluso era integrante de la Sección de Inteligencia del Batallón Tarqui. En algunas de estas sentencias se ha ordenado compulsar copias para que se investigue a los altos mandos de la fuerza pública de ese momento; al comandante del Batallón Tarqui, al comandante de la Estación de Policía de Sogamoso y a varios funcionarios de la Policía y de la Fiscalía que actuaron tanto como por acción, como por omisión, de hecho, en varios de estos procesos judiciales ha salido información que relaciona esa complicidad entre paramilitares y la fuerza pública, no solo en crímenes cometidos en Boyacá, sino en Casanare”, indicó Ángela Ballesteros, integrante de la fundación Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

Este fin de semana se conmemoran 22 años de la masacre del Páramo de la Sarna en Boyacá. 15 personas fueron asesinadas por Autodefensas Campesinas del Casanare / Foto. Cortesía Ampliar

Como conmemoración a la memoria de las víctimas de aquel 1 de diciembre de 2001, familiares, amigos y allegados realizarán varias las actividades que se realizarán en el marco de esta conmemoración a las víctimas del Páramo de la Sarna, comenzando por una Peregrinación.

“Cada año realizamos la Peregrinación en el Páramo de la Sarna, conmemorando nuestras 15 víctimas, adicional a ello, el grupo de Vida Memoria y Dignidad hace otro tipo de actividades también conmemorando a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Hacemos actos como galerías de memoria, marchas, capacitaciones, y para el 2 de diciembre tenemos una presentación de la obra de teatro ‘Eterno viaje sin regreso’ en La Monarca en Tibasosa, a las 5:00 de la tarde. El domingo 3 de diciembre, a las 9:00 a.m., se va a realizar una caminata desde el sector La Cabaña hasta el lugar de la masacre en el Páramo; a las 10:00 a.m., habrá una celebración eucarística con el sacerdote jesuita y defensor de Derechos Humanos Javier Giraldo, mientras que a las 11:00 a.m., tendremos un acto de memoria y lectura de la historia de cada una de las víctimas, esto a cargo de los familiares, y a las 11:30 de la mañana haremos el informe jurídico ya actualizado”, manifestó Yudy Rincón, integrante del colectivo Vida, Memoria y Dignidad y familiar de Luis Miguel Melo, quien era ayudante del bus de la empresa Cootracero.

Del ataque que causó tanto dolor en Boyacá, solo dos menores de edad (de 8 y 11 años) y una mujer de 60 años, sobrevivieron al hecho.