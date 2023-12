Arriendo en sede de Nueva York de Fedecafeteros no subió y dejó déficit: CGR

La W conoció en primicia el informe de la Contraloría sobre el inmueble de la Federación de Cafeteros en Nueva York, que está avaluado en 30 millones de dólares. Este revela que el déficit por ese inmueble entre 2018 y 2022 no es de $1.074 millones de pesos, como dijo la Federación, sino de $5.168 millones de pesos.

La razón de esta situación según el ente de control es que el valor del arriendo se ha mantenido fijo por muchos años.

Al respecto, el Fondo Nacional del Café señaló que no aumentó el precio del arriendo para no perder a los ocupantes porque este no compite en las mismas condiciones del mercado inmobiliario de oficinas que se encuentran en la zona (entre otras, los inmuebles cercanos son edificios inteligentes, tienen servicio de vigilancia 24 horas, cuentan con servicios adicionales de coworking, salas de juntas videoconferencias.

El ente de control además señala que no se cuenta con mecanismos para ponderar el consumo de los servicios públicos entre los ocupantes del edificio ante la ausencia de medidores por pisos y/u oficinas.

De este modo, asegura que no ha sido efectiva la gestión adelantada para recuperar la titularidad del bien inmueble a nombre del Fondo Nacional del Café.

“Desde el 2005, la FNC, en su calidad de administradora del FoNC y bajo el debido cumplimiento del contrato de administración del FoNC, ha tenido que asumir las obligaciones administrativas y económicas del Edificio Colombian Center. Sin embargo, los títulos jurídicos de ese inmueble están aún a nombre de la República de Colombia”, señaló el Fondo.

Recordemos que el edificio que está ubicado en la 140E 57th, New York, NY 10022; fue adquirido el 30 de junio de 1965, por valor de USD $975.000, con recursos del Fondo Nacional del Café -FoNC. De acuerdo con la escritura pública, el titular del inmueble es la República de Colombia, la cual se firmó entre el Gobierno Nacional y el vendedor.

El edificio está construido en un terreno de área 3.756 pies cuadrados, cuya fachada principal es de 37,5 pies, sobre la calle 57 Este; está dotado de ascensor y consta de cinco plantas, más penthouse, y en su totalidad tiene área de construcción de 17.697 pies cuadrados.

La parte de oficinas está ocupada principalmente por un organismo que representa al Gobierno de Colombia “Misión de Colombia ante las Naciones Unidas”.

El inmueble fue avaluado el 12 de octubre de 2016, en USD $30,000,000, por la firma de servicios de asesoría inmobiliaria Miller Cicero, LLC.

Entre tanto, fuentes habían señalado en La W que desde hace 20 años el dinero de uno de los contratos de arriendo del edificio de la Federación de Cafeteros no se había enviado al fondo, sino que se queda para gastos en la oficina de Nueva York.

Pues con este informe se revela que lo que ha ocurrido es que hay pérdidas.