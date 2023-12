Fiscalía pidió enviar a prisión al exmilitar que amenazó a sus vecinos de Facatativá

La Fiscalía General de la Nación le pidió a la jueza primera de control de garantías de Facatativá (Cundinamarca), enviar a prisión al exmilitar John Leo Rocha, quien fue denunciado por amenazar y agredir verbalmente a sus vecinos del conjunto cerrado Heliconias.

Según argumentó, Rocha es un peligro para la sociedad y debe ser privado de la libertad, porque podría atacar a quienes notificaron a las autoridades de las constantes agresiones que se estarían registrando en el municipio cundinamarqués.

Teniendo en cuenta que además podría atacar a los empleados del conjunto residencial, la fiscal del caso le pidió a la juez que imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra el exmilitar que actualmente tiene 56 denuncias por amenazas.

“Lo más importante es evitar que se materialice el alto grado del peligro que representa el señor John Leo Rocha para la sociedad”, mencionó la fiscal.

También destacó que sus vecinos están atemorizados por las represalias que podría tomar de quedar en libertad.

“La medida privativa es la más idónea porque no existe otra medida menos garante que la que se está solicitando y es proporcional en razón al motivo que recae sobre los intereses del derecho a la protección a la vida e integridad física de las víctimas frente al derecho a la libertad del victimario”, dijo.

En medio de la audiencia la fiscal destacó varios audios en los que Rocha lanzó varias intimidaciones a sus vecinos, asegurando que tomaría venganza, por lo que sucedió el pasado 21 de noviembre, cuando sus dos vehículos fueron destrozados durante la manifestación que se adelantó para exigir que abandone el conjunto.

Palabras soeces, constantes insultos y advertencias sobre las armas que tenía en su vivienda, se escucharon al ser reproducidos los audios intimidantes a sus vecinos en los que individualizó a algunos de ellos.

La fiscal insistió en que no existe otro camino diferente a privarlo de la libertad.

“Y voy a volver al conjunto y espero que usted me salga al ruedo, y se lo voy a poner así, señor Obregón (...) Sé que va a llegar muchedumbre, sé que me van a matar, y sé que me van a linchar, pero me llevo a seis o siete. Lo que alcance la munición y el proveedor. ¡Se lo estoy diciendo!”.