No podemos seguir leyendo cartas; César Gaviria debe convocar la bancada: Carlos Ardila

Tras la nueva carta que publicó el expresidente César Gaviria, en la cual insiste a los representantes del Partido Liberal en que no deberían aprobar las “líneas rojas” que tenían meses atrás frente a la reforma a la salud, desde esa colectividad pidieron al exmandatario que convoque a la bancada para dar la discusión en ese escenario.

En diálogo con La W, el representante Carlos Ardila lamentó que la comunicación con el director del partido se esté basando en cartas publicadas en medios de comunicación, cuando han pedido reunirse para revisar este y otros temas sin que Gaviria haya dado respuesta.

“Nosotros, como bancada liberal, no hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el presidente Gaviria. No hay reunión con el director. Hemos pedido una bancada hace ya meses y no se realiza; esto sí es de lamentar”, dijo.

Ardila insistió en que son las bancadas de Senado y Cámara las que deberían tener la facultad de dar esas discusiones, de cara a los debates que se están dando en el Congreso y donde no hay una posición unificada, pues hay un sector que apoya al Gobierno y otro que se ha opuesto públicamente a la agenda propuesta por el presidente Gustavo Petro.

“Yo respeto la posición del presidente Gaviria, pero aprovecho la oportunidad para hacer un llamado y decir que esa no es la vía. La vía no es comunicarse vía cartas, debe convocar a la bancada y las bancadas deben opinar y deliberar al interior de las mismas, para eso están las bancadas, pero no podemos seguir leyendo cartas que se publican en medios de comunicación y nosotros reaccionando también vía cartas o declaraciones en medios de comunicación. Debemos mejorar en ese sentido”, precisó.

Un sector mayoritario del Partido Liberal acompaña hoy la reforma a la salud y ha sido decisivo para el avance del proyecto. El partido tiene pendiente convocar la Convención, en la que se podría dar la salida de Gaviria de la jefatura liberal.