Con 600 millones se les brinda agua a 1.000 personas en La Guajira, explicó ingeniero

El ingeniero Ismael Ramírez, quien hizo parte del equipo que llevó agua a Yotojoroshi, La Guajira, conversó con Julio Sánchez Cristo y el equipo de La W para explicar cómo funcionan las plantas que purificarán este preciado líquido.

Ramírez mencionó que el agua sale de un pozo que ya había construido la comunidad y contó que La Unidad de Gestión del Riesgo les había construido una planta que solo funcionó tres veces, por lo que la población la abandonó.

Esta planta tendrá la potencia de brindarle agua potable a 500 personas: “estamos sacando 20.000 mililitros diarios. En la actualidad sacaremos un litro por segundo, entonces tendremos agua suficiente para las comunidades”.

Y es que la inversión no fue extremadamente alta, pues por cada $600 millones se les brinda agua a 1.000 personas, por lo que la mesa de La W no entiende cómo gobiernos anteriores no llevaron esta tecnología para La Guajira.

“Es un tema de lo que el Estado pretenda hacer en La Guajira. Estas son alternativas muy viables acá”, señaló el ingeniero.