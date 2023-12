Indultan a terroristas, ¿por qué no a él?: congresista peruana por liberación de Fujimori

En diálogo con La W, Luz Salgado Rubianes, expresidenta del Congreso en dos ocasiones y miembro del fujimorismo desde hace 30 años, habló sobre la inminente liberación del exmandatario del Perú, Alberto Fujimori, luego de que el Tribunal Constitucional del país andino ordenara su salida del penal Barbadillo.

“Esperemos que recupere su libertad hoy. Anoche se debía ejecutar la resolución del Tribunal Constitucional, pero por unos trámites administrativos no fue liberado”, afirmó Salgado.

Según la fujimorista, “miles de peruanos están esperando que se haga justicia con el hombre que nos pacificó al país, con el hombre que luchó contra el narcotráfico y el terrorismo y sacó adelante al país con una Constitución que ahora es la más larga de la historia, que nos ha permitido salir del subdesarrollo”.

Para Salgado, es una “injusticia” que Fujimori, “que nos dio tanto a los peruanos”, siga cumpliendo su condena de 25 años en Barbadillo, la cárcel de los expresidentes, “por una cuestión ideológica. Lamentablemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) hace más de 20 años lo que hace es sancionar a quienes han luchado contra el terrorismo. Más bien, el Estado peruano ha tenido que pagar sendas indemnizaciones a terroristas convictos y confesos, pero cuando se trata de Alberto Fujimori son muy rápidos para sacar resoluciones tratando de impedir la salida de cárcel de un hombre de más de 85 años, con un cáncer en la lengua, con hipertensión, con problemas graves de cardiopatía”.

“Nos parece insólito que la institución que debe defender derechos humanos no tenga un ápice de consideración para poder sacar al presidente Fujimori, sino que actúan contra él con resoluciones continuas durante el transcurso de estos años. Anoche mismo han sacado otra resolución ordenando al Estado peruano que no libere a Fujimori. ¿Tanto temor le pueden tener a un solo hombre? La Corte ya ha demostrado que está totalmente ideologizada”, cuestionó la entonces presidenta del Congreso de Perú.

Sobre el daño que la inminente liberación de Fujimori le haría o no a la sociedad peruana, la seis veces congresista del país andino aseveró que “el daño está hecho desde hace más de 25 años. Hay un antifujimorismo que ha permitido que, inclusive en elecciones, se puedan tener presidentes que le han causado mucho daño a la nación”, como Alejandro Toledo, “que salió robando a todos los peruanos”; como Martín Vizcarra, “que tiene miles de procesos”; como PPK (Pedro Pablo Kuczynski), “que también está procesado” y Pedro Castillo, “que es el último nefasto que quiso nuevamente cerrar todas las instituciones del Estado”. “Eso es lo que se ha conseguido con ese odio y el antifujimorismo”, dijo, argumentando que “el fujimorismo no está en el poder desde el año 2000, entonces no pueden decir que tiene la responsabilidad de todos los problemas”.

Salgado cuestionó a las ONG “que viven de supuestamente defender los derechos humanos de personas que han sido vinculadas con el terrorismo. Fujimori no ordenó matar, no se ha probado en ningún medio. No ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. Eso es un relato que han inventado las ONG que viven de cobrar las indemnizaciones y comisiones al Estado peruano”.

Fujimori cumple, desde 2009, una condena de 25 años por usurpación de funciones; las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, en las cuales murieron 10 y 15 personas, respectivamente; así como los delitos de secuestro, peculado y corrupción. Sobre las masacres, la fujimorista explicó que estas “no se han borrado de la historia. Ahí están y han sido sancionados los militares que intervinieron en esa terrible acción, están pagando cárcel. Los familiares de las víctimas han sido indemnizados por el Estado peruano”. De hecho, estos familiares “siguen viviendo de eso viajan por todo el mundo, están agarrados de las ONG y quieren seguir usufructuando, pero a costa de los derechos humanos de una persona que fue presidente y fue condenado por una autoría mediata, una técnica judicial que utilizaron solamente con Fujimori”. De hecho, la excongresista insistió en que a Fujimori no se le condenó por delitos de lesa humanidad ni por corrupción.

“Ha habido muertos después con Toledo, con Vizcarra, con PPK, con Castillo, con Alan García. ¿Acaso ellos han sido acusados de autoría mediata? En absoluto. Aquí se ha hecho un ensañamiento contra Alberto Fujimori, quien quitó al cabecilla máximo del terrorismo, Abimael Guzmán. Eso no le perdonan a Alberto Fujimori, les destrozó un plan a toda Latinoamérica”, enfatizó. “El terrorismo está mezclado con el narcotráfico, esas mafias tienen mucho dinero, se mueven con medios de comunicación, con ONG, alterando todo el sistema, ahí es donde reinan. Nuestro país venció al terrorismo”, durante la presidencia de Fujimori, resaltó Salgado.

Sobre el posible precedente que esto pueda establecer para los posibles futuros indultos de Toledo y Castillo, Salgado indicó que “el indulto es una institución jurídica que existe en nuestra Constitución. Si Toledo o Castillo estuvieran con cáncer, 85 años y hubieran cumplido siquiera 16 años en cárcel como los ha cumplido Fujimori, podrían obtenerlo, pero tendrían que hacer el trámite correspondiente. El tema es que a Fujimori no se le ha encontrado casos de corrupción. Lo que ha tenido es una sentencia por autoría mediata que se mantiene hasta ahora”.

Si bien la excongresista insistió una y otra vez que a Fujimori no se le condenó, admitió que a Vladimiro Montesinos, asesor presidencial del expresidente entre 1990 y 2000, “se le comprobó la corrupción, por eso está bien condenado. Montesinos está cumpliendo su sentencia y sale el próximo año. ¿Les parece justo que salga antes que Fujimori, a quien no se le encontró nada?”.

Por último, Salgado dijo que “no debemos perder la humanidad. Si ha habido indultos a terroristas, ¿por qué no ha Fujimori?”.

