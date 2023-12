Vacantes laborales en Canadá sector automotriz: perfiles requeridos y pasos para aplicar

La Agencia Pública de Empleo de Sena dio a conocer la convocatoria de una importante compañía canadiense, acreditada por Inmigración Canadá y por el Ministerio de Inmigración de Quebec, en la que requiere 50 perfiles colombianos para trabajar en Canadá.

Las personas interesadas en participar de esta convocatoria deberán cumplir al 100% con el perfil dispuesto en la plataforma de intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo del Sena, para lo cual, las personas interesadas deberán registrarse y/o actualizar su hoja de vida en el sistema, indicando en el camp de ‘intereses ocupacionales’ de la pestaña experiencia laboral, la ocupación de su interés.

Ojo, es importante que los aspirantes tengan pasaporte o ya estén en el trámite para sacarlo.

Además, los interesados en esta convocatoria deberán cumplir al 100% con el perfil solicitado por el empresario. Así como también registrar su hoja de vida en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo Sena y postularse a la vacante d su interés.

Tenga en cuenta que la postulación a estas vacantes solo se realizará a través de la plataforma de intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo Sena, por lo que otras candidaturas en otros portales de empleo no serán tenidas en cuenta.

En cuanto al proceso de selección, se realizará en modalidad presencial en Medellín. Las personas seleccionadas deberán tener disponibilidad para desplazarse al proceso de selección por su cuenta.

¿Cuáles son los requisitos?

Para el cargo de latonero de vehículos, se exigen los siguientes requisitos:

Educación: Bachiller graduado.

Experiencia: Ocho (8) años.

Por otra parte, el tipo de contrato que ofrecen es indefinido, pero tendrá una duración de 2 a 3 años. Con una jornada de trabajo completa. Los horarios serán de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

¿Cuánto pagan?

Ofrecen un salario mensual en dólares canadienses de $4160 CAD, lo equivalente aproximadamente a $ $13.201.718 de pesos colombianos mensuales.

Asimismo, contará con prestaciones sociales: Seguro de trabajo, Seguro de salud, Plan de pensión y las horas extras serán remuneradas a $39 CAD bruto.

Hay que destacar que el proceso de selección final se dará una vez se haya llevado a cabo el proceso de verificación de perfil, entrevista o prueba técnica. En caso de ser seleccionado, el empleador le indicará las condiciones y requisitos de viáticos para desplazarse al país donde se ejecutará la vacante.

Fechas de la convocatoria

La convocatoria se abrió desde el 15 de noviembre de 2023 y el cierre se dará al cumplirse el número de candidatos postulados solicitados por la empresa antes del 22 de diciembre de 2023.

No olvide que una vez se cumpla el número de hojas de vida requeridas para cada vacante, la solicitud no estará disponible porque pasará a un estado de seguimiento, así la fecha de cierre no se haya cumplido.

¿Cuáles serán las funciones que tendrán que desempeñar?