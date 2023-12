Transportadores de carga, en desacuerdo con medida que subiría precio de diésel a empresas

Luego de conocerse en primicia en W Radio, que el Ministerio de Hacienda tiene un borrador de Decreto con el que busca aumentar el precio del diésel a 190 grandes empresas del país con el fin de que el galón de ese combustible pase de costar de $9.000 a $16.000 pesos, uno de los primeros sectores en mostrarse en desacuerdo a pesar de no estar incluido en la medida, fue el del sector del transporte de carga.

Ante el escenario, la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), a través de su presidente Henry Cárdenas, expresó que al subirse el precio del diésel sea para quien sea, esto generará igualmente un impacto que terminará afectado a todos los colombianos y sectores, agregando que actualmente el sector de carga del país viene haciendo unas mesas técnicas con el Gobierno para definir cuál sería el incremento que el próximo año se realizaría al diésel, por lo que pidió que estas conversaciones se respeten.

Le puede interesar Subirá precio del diésel para grandes empresas del país, dice borrador de MinHacienda

En sus declaraciones, Cárdenas dijo: “nosotros estamos en unas mesas técnicas en donde estamos resolviendo el problema del ajuste del diésel para el país, no para unos sectores ni para solo los transportadores, es para el país; entonces vemos como incumplimiento que el Gobierno Nacional saque un decreto o quiera sacar un decreto en donde le aumente a las 190 empresas más grandes del país, obviamente nosotros no estamos de acuerdo y todo el sector del transporte, todos los gremios que representan el transporte de carga no deben estar de acuerdo con esto”.

Agregó “a la final si se aumenta el valor del combustible en estas grandes empresas, nosotros también lo vamos a terminar pagándolo”.

El representante gremial, hizo énfasis en que generar un incremento al precio del diésel sin lograr un acuerdo, es generar un nuevo impacto en las finanzas del sector el cual tendrá que afrontar en 2024, el incremento del salario mínimo, incremento en el valor de los peajes, junto a los diferentes problemas de seguridad y bloqueos los cuales aún siguen sin tener una solución clara.

Frente a la posibilidad de que se genere un paro de transportadores de carga, Fedetranscarga, expresó que no se está visualizando una situación así, pero que a cambio se prevé que el sector empiece a suspender sus operaciones debido a que se volverán inviables y poco rentables, agregando que se pierde la confianza del sector al sentir que el Gobierno toma decisiones sin respetar las mesas técnicas que están en desarrollo.

Finalmente, durante la mañana de este jueves los camioneros confirmaron que se desarrolló una reunión con otros gremios como por ejemplo Fedearroz, Asobares, Asopartes, Acoset, Fenaseo, Acopi, entre otros, en donde se llamó a diferentes congresistas del país para exponerles todos los problemas que a su consideración se deberán afrontar en 2024 y de paso así pedirles una ayuda para que en las próximas políticas públicas que se generen, se busquen soluciones de fondo y estructurales que permitan que en el país se cuide el tejido empresarial y la creación de empleo.