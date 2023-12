“Vamos a organizar la casa”: Hernán Penagos, nuevo registrador Nacional

El pasado 22 de noviembre las altas cortes eligieron al expresidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos como nuevo registrador Nacional para reemplazar a Alexander Vega, nombramiento que ha caído con buen ambiente en gran parte de los sectores de la sociedad ya que ha logrado distanciarse de la clase política tradicional aportando incluso al desarrollo de la paz.

Penagos pasó por los micrófonos de La W para referirse lo que será su gestión a futuro y algunos temas de coyuntura relacionados a esta entidad.

“La Registraduría tiene un componente técnico muy claro, debe ser un órgano imparcial y nosotros debemos cumplir, mejorar los mecanismos de registro civil e identificación (…) El principal objetivo es que la sociedad confíe en la entidad, y eso se logra con funcionarios de calidad”, expresó el nuevo registrador.

¿Cuáles son los objetivos con la Registraduría?

En cuanto a su gestión, Penagos aseguró que la principal premisa será “organizar la casa”, enfocándose en tareas como mejorar la participación ciudadana en los procesos electorales y reducir el abstencionismo, así como en que la totalidad de la población colombiana cuente con identificación.

“Mi labor será esa, desde la Registraduría, no pasaré por el Congreso porque mis funciones no están allí, eso sí, me gustaría la propuesta de que en el último año previo a elecciones no se puedan hacer modificaciones al proceso electoral, pero eso no depende de mí”, dijo.

¿Es cuota política del expresidente Santos?

Es común escuchar que el cargo de registrador nacional también se salda como una cuota política, en el caso de Penagos, se ha escuchado hablar de una relación directa con el expresidente Juan Manuel Santos, sin embargo, se ha defendido frente a este señalamiento.

“Conozco a gran parte de los exdirigentes y puedo decir que esto fue algo demasiado técnico, ustedes pudieron ver el rigor para elegir, se revisaron a los participantes, se hizo un examen. Los presidentes de las Cortes llevaron a cabo un proceso riguroso, eso me permite ahora ocupar el cargo. No fue por cuotas”, aseguró.

El voto electrónico

Uno de los temas que más preocupa a los colombianos es la implementación del voto electrónico, demostrando su descontento al respecto, sobre este mecanismo el registrador Penagos aseguró que, si bien ya existe en la Constitución de 1991, que funcione en otros países no quiere decir que pueda pasar lo mismo en Colombia.

“El voto electrónico, mixto, de cualquier modalidad, tiene que ser una especie de acuerdo entre organizaciones y ciudadanos (…) El voto electrónico no resuelve los problemas de corrupción electoral en Colombia, si los colombianos se sienten más cómodos votando de manera manual, seguiremos trabajando así, no insistiré en eso”, afirmó, concluyendo que la Registraduría, bajo su administración, “no fallará”.

