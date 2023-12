En medio de cuestionamientos, Concejo aprobó presupuesto de Cartagena para 2024

En Cartagena se aprobó el presupuesto para el 2024, con el que contará el nuevo alcalde Dumek Turbay para desarrollar proyectos en pro del desarrollo de la ciudad.

El Concejo Distrital dio a conocer que, el proyecto fue aprobado en medio cuestionamientos y reparos, por la forma en la que se repartieron algunos rubros y a la exclusión de proyectos importantes para la capital de Bolívar.

“Luego de dos meses de cursar trámite dentro de la corporación, fue aprobado el presupuesto para el distrito en el año 2024 que está tasado en $3.4 billones de pesos y que quedará a disposición del gobierno entrante encabezado por Dumek Turbay”, sostuvo la corporación.

El concejal Carlos Barrios señaló, “en el proyecto no se incluyó la construcción del acueducto de Bayunca y Pontezuela, el cual quedó por fuera debido a la falta de gestión de la administración que dejó vencer las facultades otorgadas por el concejo para buscar financiación para esas obras. El proyecto debe venir nuevamente al Cabildo e iniciar de 0″.

“Un engaño, no hay 40 mil millones de pesos disponibles porque el crédito no fue tomado, Banco de Occidente dijo que no dar prorroga; el 21 de abril se suscribió el Otro Sí y el 22 se vencían los tiempos”, puntualizó.

El presupuesto para el año 2024, por un monto de 3.4 billones de pesos, fue aprobado con 14 votos a favor. La Administración saliente del alcalde William Dau destacó que es un cifra histórica para que la ciudad siga desarrollando sus programas e iniciativas con miras a fortalecer su crecimiento y bienestar.

“Estos recursos se distribuirán de la siguiente manera: el 78%, equivalente a $2.666.854.702.372, para gastos de inversión. El 21%, es decir, $714.252.344.008, para gastos de funcionamiento; mientras que el 1,1%, equivalente a $37.281.862.790, para el servicio de la deuda”, explicó la secretaria de hacienda, Diana Villalba.

Manifestó que, el Proyecto de Presupuesto experimentó una modificación en favor de la inversión, en comparación con la propuesta ejecutiva presentada el pasado mes de octubre.

“Gracias a la incorporación de $169.266.888.721 realizada recientemente al Presupuesto 2023 debido a mayores recaudos del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y otros conceptos, el Distrito pudo destinar $58 mil millones para ponerse al día con el saldo de un crédito público contraído en 2017 por un monto $112.000 millones”, expresó Villalba.

Añadió, “el anticipado pago de esta obligación financiera posibilitó la revisión de los recursos destinados al servicio de la deuda, que originalmente estaban contemplados en la propuesta presupuestaria inicial con un monto de $68.898.823.534. Como resultado de este prepago, el presupuesto destinado para el servicio de la deuda se ajustó a $37.281.862.790, liberando así $31.596.960.744 que fueron redirigidos hacia gastos de inversión”.

El presupuesto aprobado plantea que $31.596.960.744 se usarán así: $19.106.676.904 para optimizar la operación de las Instituciones Educativas Oficiales y $8.482.143.842 para financiar el Proyecto de Alimentación Escolar (PAE), con lo que la apropiación de recursos para el 2024 para el sector de Educación queda en $808.585.756.127; la más alta en la historia reciente del Distrito.

Los otros $4.008.139.998 se sumarán al proyecto de Water as Leverage elevando su asignación a $15.000.000.000.