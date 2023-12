No se ve una comunicación tan fluida: Luis Fernando Niño sobre diálogos con grupos armados

Luis Fernando Niño, alto consejero para la Paz y la Reconciliación de Norte de Santander, habló en La W sobre el conflicto que se vive en esa zona del país por cuenta de los grupos armados y el angustiante panorama que afrontan las familias de los secuestrados.

Para iniciar, comentó que Norte de Santander tiene todos los factores de desestabilización propias de un conflicto armado que se ha degradado, “hacen presencia todos los actores armados, incluso muchos de los que no están en otras zonas del país, el mismo tema de la frontera que hace más fácil secuestrar a alguien de este lado y pasarlo al lado venezolano y complicar las labores de rescate”.

De igual manera, Niño resaltó que no se ve una reacción por parte del Gobierno Nacional a la problemática que se está viviendo en Norte de Santander.

“Muchos de los casos que han ocurrido en esta semana no han sido reivindicados, las familias manifiestan que no se han dado comunicaciones”, explicó.

En cuanto a las respuestas del Gobierno Nacional, el alto consejero comentó que “hemos manifestado, hemos enviado los mensajes al Gobierno, nosotros le habíamos dicho a Danilo Rueda que exigiera que los grupos dejaran de secuestrar, de poner minas y reclutar, pero como cambió el comisionado y con él no hemos podido tener contacto”.

Agregando que “la fuerza pública hace su esfuerzo, pero nadie más responde, elevamos que por favor en las mesas de diálogos nos dejen hablar y preguntar por esas personas. Uno ve una comunicación no tan fluida y respuesta oficial no tenemos, por lo menos a nuestro despacho no ha llegado una respuesta sobre los secuestrados”.

Para finalizar, mencionó que territorialmente no les han permitido participar en las mesas de diálogo con los grupos armados.

Escuche la entrevista completa a continuación: