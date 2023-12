‘MIM Skincare’, la nueva marca de cuidado de piel de Duvan Foronda, maquillador de Karol G

Duvan Foronda, maquillador de estrellas como Karol G y Selena Gómez, presentó en W Fin de Semana su línea de cuidado para la piel ‘MIM Skincare’. Además, reveló detalles de su cercanía con la cantante de reggaetón.

Según comentó en la entrevista, “yo soy maquillador hace 11 años, comencé muy chiquito gracias a que mi mamá es muy reconocida en el mundo del maquillaje en Colombia, empecé a volverme famoso y a trabajar con las mejores modelos. En 2017 me fui a estudiar inglés a Australia y llegué a Colombia de nuevo en 2018, en mayo me llamó la hermana de Karol G y me dijo que quería que las apoyara con el maquillaje para un video en Brasil”.

Desde ahí, contó Foronda, empezó a trabajar muy de la mano de la paisa y desde entonces siempre la acompaña para todos los eventos.

“Karol G y yo siempre trabajamos muy de la mano, ella es muy creativa y se involucra mucho porque tiene claro cómo se quiere ver. A Caro no le gusta mucho hacer cosas muy fuertes o raras, le gusta verse natural”, aseguró.

En cuanto a su línea de cuidado de piel, Foronda indicó que “yo empecé mi marca el mismo año que empecé a trabajar con Karol, pero la marca salió hace tres meses porque yo soy una persona muy perfeccionista. Karol fue mi conejilla de indias y fue clave para el desarrollo de mi marca”.

