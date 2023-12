INPEC lanza alerta por crisis alimentaria en cárcel de Cómbita

Cartagena

Un enérgico llamado a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), hizo el director del INPEC, teniente coronel Daniel Gutiérrez, para que cuanto antes resuelva la crisis alimentara que se registra en la cárcel de Cómbita- Boyacá.

Desde Cartagena el Gutiérrez advirtió que, más de 4 mil privados de la libertad llevan 8 días aguantando hambre por cuenta del incumplimiento del nuevo consorcio que al parecer no tiene la capacidad instalada para solventar la alimentación de los reclusos.

“Hace unos días se hablaba del cambio de unos requisitos para poder contratar con la USPEC, y actualmente tenemos una crisis muy grande en Cómbita teniendo en cuenta que llevan 8 días aguantando hambre. Estuvimos en Cómbita hablando con los operadores, con el consorcio, pero hoy en día no están cumpliendo ni con el gramaje, ni con los horarios”, sostuvo el director del INPEC.

Puntualizó, “tenemos problemas muy grandes, no es huelga de hambre porque finalmente no tienen nada que comer, pero se quieren fugar, llevan más de 8 días sin comer, pero la USPEC no nos ha dado una respuesta contundente de eso”.

“Parece que los contratistas no tienen la capacidad instalada para poder solventar la alimentación en los tiempos que son y los gramajes adecuados, la USPEC se tiene que comprometer para que alineen sus consorcios y los consorcios cumplan con el marco de la alimentación”, aseguró el teniente coronel Daniel Gutiérrez.

El director del INPEC sostuvo que esta crisis se estaría generando por la el cambio de consorcios, la transición que se viene haciendo desde el mes de noviembre, “parece que eso ha generado traumatismo, que afecta a todos los servidores del INPEC y no la USPEC”.

“La USPEC contrata el tema logístico, pero no convive con la persona privada de la libertad que esta aguantando hambre”, insistió.

Sobre esta situación ya se informó a los órganos de control para que pongan los ojos a la contratación y se pueda cumplir lo establecido en el contrato. Se espera que esta crisis alimentaria que se registra en la cárcel de Cómbita no trascienda a otros zonas del país, pues se generaría una crisis carcelaria.

En medio del lanzamiento de la comunidad terapéutica de la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena, el director del INPEC también se refirió a la contratación para la adquisición de brazaletes, “esperemos que la USPEC nos cumpla con respecto a la contratación”.

“Se tenía pensado el contrato para 6 mil brazaletes, actualmente tenemos 5 mil; estamos a la espera de que la USPEC defina la contratación”, concluyó.