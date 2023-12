Benita Alexander contó su testimonio sobre Paolo Macchiarini, ‘el cirujano del engaño’

Paolo Macchiarini es un cirujano de tráquea italiano, fue investigador de medicina regenerativa y todos sus revolucionarios procedimientos los realizaba empíricamente con células madre, perteneció incluso al Instituto Karolinska, hospital que determina quién gana el Premio Nobel de Medicina, lo complejo es que sus pacientes no sobrevivían; sobre su historia, Netflix creó la serie “El gran cirujano del engaño”.

Benita Alexander-Noel, galardonada periodista y productora de televisión, dialogó con La W sobre su historia con Macchiarini, siendo su prometida.

“Creo que él me seleccionó a mí, yo no a él. En ese entonces nada de lo que pasaba con las cirugías de tráquea se sabía con exactitud, el mundo no sabía que algo andaba mal, excepto él, él sabía que algún momento esto estallaría. Por eso me enamoró, para que yo lo apoyara, me tenía como seguro”, contó la periodista.

¿Cómo descubrió los engaños de Macchiarini?

Benita Alexander y Paolo Macchiarini tenían en sus planes casarse, por lo menos eso era lo que ella creía, así lo mencionó en La W relatando cómo empezaron los indicios que la llevaron a pensar que había algo mal.

“Empecé a dudar hasta los últimos seis meses de la relación, en julio del 2015 empezaron las peleas, salían los artículos que hablaban mal de él, fueron las primeras señales (…) Yo era su prometida y lo apoyé, él decía que era una venganza por parte de sus colegas, no había razones para no creerle, pero surgieron muchas banderas rojas”, relató.

En cuanto a la boda, la mujer dijo que él le había vendido la idea de sorprenderla con el matrimonio, “algo inteligente, pues no podía preguntar nada. Eso sí, a medida que se acercaba la fecha los invitados a la boda empezaron a preguntar y él no sabía responder, fue indicio”.

Macchiarini era uno de los doctores más reconocidos y con mayor credibilidad, según indicó Benita Alexander.

“Incluso sonaba a ganarse el Nobel de Medicina, precisamente por eso, era tan revolucionario, la medicina necesita rebeldes, que tomen riesgos, una persona interesante para incluir en la organización”, contó.

Trabaja con mujeres para detectar señales de un fraude amoroso

En cuanto a su iniciativa de vida posterior a lo vivido con Macchiarini, Benita Alexander contó que desde el momento en que tomó la decisión de exponer su caso, muchas mujeres se sintieron representadas.

“Supe que, si me mentía a mí, también estaría mintiendo en su profesión, me preocupaban sus pacientes, por eso hice pública la historia (…) Cuando lo conté en 2016 muchas mujeres agradecieron, las hice sentir menos solas; la traición es más común de lo que yo pensaba, sentir humillación, vergüenza, querer esconderse, yo también quise hacerlo, pero si no hablaba, esto continuaría, las mujeres piensan que algo así nunca les va a pasar, pero sí ocurre”, aseguró la periodista.

Asimismo, envió un mensaje de apoyo a las mujeres víctimas de estas decepciones amorosas, “no le den el poder a los farsantes de cambiar quienes son, lo más difícil es empezar a confiar en sí misma de nuevo, hay que tener claro que no hicimos nada malo”.

Finalmente se refirió a los dos juicios donde se ha reencontrado con Macchiarini, afirmando que nunca ha querido dirigirle la mirada, a manera de rechazo, “todavía no está en la cárcel, pero finalmente la justicia llegará”.

