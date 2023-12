“Esta guerra parará cuando los gobiernos escuchen al pueblo”: español evacuado de Gaza

Ya no hay ciudadanos españoles que deban ser repatriados desde Gaza, pero sí ciudadanos con doble nacionalidad que hoy viven el abandono de su nación.

Salah Awad el-Sousi, coordinador de la colonia española en Gaza y profesor de farmacia de la Universidad Islámica de Gaza, conversó con La W para dar cuenta del drama que viven los españoles en Gaza por el abandono de su Gobierno.

“Esta guerra es parable siempre y cuando los gobiernos atiendan el llamado de sus pueblos, que han solicitado un alto al fuego por esta, la masacre más atroz del mundo, lo que ocurre ahora es inaceptable humanitariamente (…) Dicen que tienen un plan, ¿pero un plan de qué?, ¿fracasando militarmente en su misión?, ¿asesinando a toda la población en Gaza?”, denunció el profesor.

Asimismo, se refirió al presunto abandono por parte del Gobierno español, quienes no han activado las rutas de apoyo para esta población que está regresando al país refugiada de la guerra, en el caso de Salah Awad el-Sousi, en un albergue en Badajoz.

“Salimos de una catástrofe y esperábamos una acogida humana pero no fue así. Nosotros llevamos un mes en un albergue de la Cruz Roja, no tenemos casa, ropa, nada, todo lo hemos dejado y no hemos tenido respuesta de las autoridades para un plan”, aseguró, agradeciendo el haber podido salir de la zona de guerra.

También habló sobre el dolor que viven tanto él como sus cercanos, pues día a día reciben noticias de seres queridos fallecidos.

“Cada día recibimos la noticia de pérdida de un pariente o amigo, he perdido ya más de 25 alumnos, esto da mucho dolor, eran muy jóvenes (…) Esta guerra tiene un trasfondo, es una secuela de tantas agresiones, Gaza se ha convertido en una zona endémica de destrucción – reconstrucción – destrucción, sin parar”, cerró.

