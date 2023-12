No se va a implementar el acuerdo de paz con las Farc: presidente Petro

En medio de la posesión del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Barbosa Castillo, el presidente Gustavo Petro mostró su preocupación por la falta de implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, firmado en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

“No se va a implementar el Acuerdo de Paz con las Farc, realmente se va a ir cumplir -ese tratado- porque es un tratado, más que un acuerdo”, agregó.

En ese sentido, el mandatario expuso los motivos por los cuales no será posible cumplir ese acuerdo.

“Porque no somos capaces de construir un régimen de verdad, no somos capaces de aceptar el territorio y transformarlo positivamente y no somos capaces de repartir la tierra. El acuerdo de paz es tierra, territorio y verdad. En los tres tenemos problemas de implementación, por razones históricas, los tenedores de la tierra no la sueltan. Los tenedores de la tierra tienen un poder político y las normas que se han construido alrededor del tema impiden una democratización de la posesión de la tierra”, agregó.

Finalmente, el presidente aseguró que el Estado no es capaz de brindar las garantías para el acceso a la tierra.

“Ha sido un fracaso histórico del Estado, no ha sido capaz de transformar el territorio y la verdad, ese tema que estamos discutiendo aquí si se fragmenta. La verdad, -no habrá verdad- y por tanto el proceso judicial debe restablecer la unidad integral de la verdad y la verdad debe ser el eje conductor del proceso penal”, concluyó.