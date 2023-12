Caso Ramiro Suárez Corzo: por “condiciones infrahumanas”, Defensoría pide casa por cárcel

W Radio conoció en exclusiva el informe de la Defensoría del Pueblo que advierte que “son infrahumanas las condiciones de salud y de dignidad” en las que se encuentra Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta, en una celda de la cárcel La Picota de Bogotá.

Debido a esto, la Defensoría le pidió al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que otorgué a Suárez Corzo, la prisión domiciliaria o casa por cárcel, pues se le están vulnerando sus derechos fundamentales a la vida y a la salud, al estar expuesto a toda clase de peligros que agravan las enfermedades que padece.

Una comisión de la Defensoría del Pueblo integrada por una médico, una bacterióloga y un abogado realizaron una inspección el pasado mes de noviembre, corroborando que el exalcalde de Cúcuta tiene que ‘arrastrarse’ para poder atender sus necesidades fisiológicas, esto debido a que no tiene movimiento en sus piernas.

“En el momento de la visita el señor Ramiro Suárez, se encontró acostado en la cama, consciente, orientado en tiempo, lugar y espacio, con pérdida de movimiento de los miembros inferiores secundario a miositis por cuerpo de inclusión (diagnosticado por el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta) lo que no le permite desplazarse de manera autónoma. Refiere el PPL que para realizar sus necesidades fisiológicas y de cuidado personal debe botarse al piso y arrastrarse hasta el baño o la ducha, por cuanto no cuenta con cuidador o personal de apoyo. Aunado a lo anterior, es de señalar que la persona más cercana a su celda esta aproximadamente a 30 metros de distancia y a 70 metros del custodio en la portería externa”, se señala en el informe.

Precisamente, en las conclusiones de la visita se advierte que “el estado de salud del PPL (Ramiro Suárez Corzo), se califica como grave, por enfermedad, de acuerdo con la valoración física y de la historia clínica: no cuenta con apoyo para el desarrollo de sus necesidades fisiológicas como micción y exposición; en la reclusión no cuenta con el apoyo necesario para su aseo personal diario; se encuentra postrado y sin posibilidad de movimiento autónomo en sus miembros inferiores; no se puede garantizar que pueda prevenir o evitar una lesión por caída, al no contar con las condiciones en el baño ni lugar de reclusión”.

Agregaron que “el señor Suárez, no cuenta con cuidador ni atención por enfermería por lo que hace maniobras peligrosas para poder hacer sus necesidades fisiológicas y de autocuidado, teniendo que arrastrarse hasta la letrina”.

Igualmente, en el documento conocido en exclusiva por W Radio, se advierte que tiene graves enfermedades que le impiden moverse por sí mismo y que incluso para el aseo personal debe esperar varios días a que sus familiares en las visitas lo ejecuten.

“Se trata de una persona adulta mayor privada de la libertad, sin capacidad para el autocuidado y atención de sus necesidades fisiológicas, por padecer enfermedades metabólicas descompensadas, sin tratamientos que tienen en peligro la salud y la vida del señor Suárez, lo que mantiene la vulneración plena los derechos fundamentales a la vida, salud y dignidad humana”.

La Defensoría también advierte que desde el pasado 14 de septiembre, cuando llegó trasladado a ese penal, no tiene atención médica.

“Se encontró que el señor Suárez, desde la fecha de ingreso al Centro Carcelario la Picota, no ha recibido ningún tipo de atención en salud (ni diagnóstico, ni tratamientos, ni rehabilitación, ni trabajo social, ni apoyo psicológico, fisioterapéutico). Evidenciándose claramente el abandono institucional”.

Entre tanto, W Radio también conoció que, debido a su grave estado de salud, tuvo que ser trasladado en ambulancia a la clínica Eusalud para ser atendido inmediatamente.

En la historia clínica se señala que, es delicado su estado de salud porque además de sus padecimientos enfrenta la enfermedad huérfana de Miositis por cuerpos de inclusión.

Se señala en el documento que es un trato degradante, inhumano y cruel, el que está recibiendo Ramiro Suárez Corzo.

“Apelando a la Ley 599 de 2000 artículo 68 y a la basta jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura y teniendo en cuenta el principio de humanidad promovido por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el cual sostiene que, según el Derecho Internacional Humanitario (DIH), la solicitud de prisión domiciliaria está en línea con el principio de humanidad. Este principio prohíbe tratos crueles, inhumanos o degradantes, y argumenta que la privación de libertad en condiciones de salud precarias podría violar este principio”.

La Defensoría del Pueblo con base en esa situación pidió que se le otorgue la prisión domiciliaria.

“La Defensoría del Pueblo solicita al señor Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que corresponda, se le conceda la reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad grave al señor Ramiro Suárez Corzo, con el objeto de que se garantice la atención médica domiciliaria, teniendo en cuenta la gravedad de las enfermedades que padece y no pueden ser tratadas en debida forma en el entorno carcelario. La medida de prisión domiciliaria es proporcional y razonable en función de la situación de salud de la persona, evitando así una afectación desproporcionada de sus derechos”, concluye el documento.