Buscan un debilitamiento estratégico del ELN: Pablo Beltrán sobre suspender secuestros

A través de un espacio en X en el perfil de la Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), su comandante Pablo Beltrán, quien también es el jefe negociador con el Gobierno Nacional, se refirió sobre suspender de manera temporal las “retenciones” de carácter económico.

“Si a mí me dicen de esa mesa de cuatro patas, quite una… eso significa que están buscando un debilitamiento estratégico del ELN. Es posible que incorporemos una suspensión temporal de retenciones de carácter económico, pero también hay que ver cómo eso no lleva a un debilitamiento del ELN y como hay una cuestión alternativa que evite eso”.

Beltrán, señaló también que dentro del cese no se había acordado incluir las actividades de finanzas de este grupo armado.

“Es un cese bilateral, nacional y temporal. Este es un cese que aspira a ser progresivo, pero no es un cese de fin del conflicto. En la Habana quedo claro que las actividades de finanzas no quedaban incluidas en el cese (…) Somos una organización rebelde, quiere decir que desconocemos el Estado y tenemos armas contra ese Estado porque no hay otra vía de cambiar la cosas en Colombia. Nos autorregulamos, tenemos nuestras propias normas y realizamos actividades de finanzas para sostener la rebelión”.

Además, el comandante se refirió sobre el mecanismo de verificación y monitoreo que recientemente se instaló, calificándolo como un distractor que no atiende “el problema del cese”.

“El cese al fuego está vigente y ha tenido bastantes obstáculos por ataques paramilitares en varias regiones. El mecanismo de verificación está interrogado porque no ha tenido ese papel preventivo ni de calificación y más bien, ha tratado de distraer y colocar la atención en otras cosas. Hay una inhabilitación de ese mecanismo, no está atendiendo los problemas del cese”, concluyó Beltrán.