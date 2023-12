El país debe agradecerle a Otty Patiño: Lafaurie sobre proceso de paz con el ELN

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejará de secuestrar por fines económicos. Este fue el resultado del quinto ciclo de conversaciones entre la guerrilla y el Gobierno Nacional en México.

Más información ELN suspende temporalmente los secuestros con fines económicos

Ante los micrófonos de La W habló uno de los negociadores por parte del Gobierno, José Félix Lafaurie, quien señaló que no fue fácil llegar a esta decisión porque hay una “opinión pública sensibilizada con el tema del secuestro”.

“Lo del papá de Lucho Diaz, ya lo hemos dicho muchas veces, terminó abriendo esa herida que nunca sanó en el alma de los colombianos. Terminaron comprendieron algo que era obvio, más que la delegación, hay una opinión pública extremadamente sensibilizada con el secuestro. El país no olvida lo que fue la jornada del 4 de febrero del 2008 cuando se volcó el país a decir no más secuestro”.

¿Qué pasará con las personas que tienen secuestradas?

Lafaurie comentó que el mecanismo que se había diseñado en un principio no pudo decirle al país con claridad qué estaba pasando con el tema de secuestro.

“Esa es una pregunta muy importante. En este caso, esa prohibición va a ser expresa, así lo tendrá que contener el protocolo que estamos terminando de revisar para el cese al fuego que arranca el 30 de enero del 2024 hasta que se se pacte un acuerdo”.

Reiteró que el secuestro es un delito de “tracto sucesivo”. Es decir, los secuestrados actuales desde hoy hasta el 29 de enero tendrán que ser liberados a partir del 1 de febrero.

“Si ellos se comprometen como lo han afirmado a no secuestrar con fines económicos, evidentemente tendrán que devolverlos a través de un protocolo que será diseñado con fuerza pública, Defensoría del Pueblo o comunidad internacional”.

¿Que pasará con los otros tipos de secuestro?

El negociador señaló que hay cuatro tipos de secuestro: el secuestro con fines políticos, la capturas en combate, impartir justicia y fines económicos.

“Ellos tendrán que ser explícitos, de manera clara, cuando la delegación del Gobierno, le plantee la lista de los secuestrados. Aspiro a que no exista ningún caso”, indicó.

Lafaurie también señaló que aún no se ha llegado a un acuerdo sobre la financiación del ELN.

“No, en absoluto. Ni el Estado colombiano, ni ningún país que tenga una democracia liberal, puede financiar ningún grupo armado. Puede haber financiación para efectos de paz. La respuesta es categórica, no podrá financiarse ninguna actividad que eventualmente traiga consigo una acción armada que hostiliza a la sociedad colombiana”.

Finalmente, habló sobre su relación con el nuevo alto comisionado para la Paz, Otty Patiño y dijo sentirse “cómodo”.

“Si, me siento cómodo. Debo decirlo también, me siento cómodo con las relaciones que se han podido construir a lo largo de este año con el senador Cepeda. Ustedes saben las dificultades que se han tenido desde el punto de vista político con él. Nunca he sentido que hay detrás un juego perverso para ver cómo logran meter el dedo a la boca. El país tiene que agradecerle a Otty Patiño por la manera histórica en la que organizó el ciclo. No fue fácil”, concluyó.