Germán Calderón España: "el canciller no tiene argumentos jurídicos para no conciliar"

En los micrófonos de W Radio el abogado Germán Calderón España habló sobre su papel y situación en la Cancillería en medio de la representación que hacía del Fondo Rotatorio del Ministerio en la conciliación con la multinacional Thomas Greg & Sons por el caso de la licitación de pasaportes.

En primer lugar, Calderón España se refirió a los señalamientos que ha hecho el canciller Álvaro Leyva sobre su participación y posición en medio de la conciliación.

“En dos instancias miente el señor ministro dice que yo no podía participar en el comité cuando ya había presentado mi renuncia. Él miente porque a las 9:51 am del sábado 14 de diciembre me llama la doctora Paula Ramírez que es jefe jurídica, a decirme que tenía que asistir a la audiencia de conciliación. Por eso me enviaron un link y participé en el comité y en la audiencia”, dijo el abogado.

En ese mismo sentido, Calderón España dijo que su posición siempre fue conciliar.

“Mi recomendación fue conciliar parcialmente no cambié de posición. Cuando llené el aplicativo, que lo hice en la misma Cancillería, me decían que yo tenía conciliar y tenía que cambiar mi opción y me sostuve y dije esa es mi posición y en el comité dije a viva a voz que había que conciliar y en la renuncia reitero mi posición de no conciliar”, dijo frente a los señalamientos de cambio de posición.

Por otra parte, el abogado habló de la decisión firme del canciller Leyva de no conciliar con la multinacional Thomas Greg & Sons.

“El canciller ya no tiene ningún papel en la conciliación el caso está en una audiencia para completar la confirmación. Que la parte convocante acepte o no es diferente, es decir la administración ya no tiene ningún papel en la conciliación. El canciller, no tiene argumento juridico para no conciliar, él está haciendo caso directo al presidente Petro, pero no tiene asesores que le diga que está mal, sino que vayan siempre con lo que ellos digan. Todos los argumentos están y la declaratoria de desierta no tenía razón de ser”, argumentó.

En tercer lugar, el abogado habló de la actuación de los órganos de control, en especial de la Contraloría.

“Contraloría hizo un análisis en el tema de declaración de urgencia manifiesta las entidades tienen que repetir este expediente y hacen ese análisis facto-jurídico. Esa figura de urgencia manifiesta se cae lo que no se sabe cuál es el efecto frente al contrato adjudicado por la unión temporal”, dijo.

Calderón también se pronunció frente al posible escenario de una solicitud de renuncia de todos los miembros del comité y que los nuevos integrantes decidan no conciliar.

“Estarían incurriendo en una presunta actuación de carácter penal porque habría presunto fraude procesal o falsedad ideológica diferentes conductas que se podrían consultar a penalistas, pero no veo como una decisión tiene fuerza vinculante se vaya a revocar”, agrega.

Además, Calderón se refirió al del papel que cumplió José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería en todo este caso.

“No se analizaron las 53 observaciones de los otros oferentes. Salazar dijo que actuó en derecho, pero si queda la duda de su participación por su impedimento. Hubo falta de rigor y uno tiene que tomar correctivos por la transparencia, pero entre más se cierren y se oculten los temas peor será”, dijo.

Sumado a esto, habló del papel del presidente Gustavo Petro y como ha actuado en medio de las mismas denuncias que él ha hecho de corrupción.

“El presidente ha enviado una directriz y el canciller la ha querido acoger y los funcionarios van en contra vía. El presidente ha dicho que hay corrupción yo ya los habría apartado de los cargos”, puntualizó.

Por último, el abogado puso sobre la mesa cual es el mejor escenario que le funciona al país en este lío jurídico.

“El mejor escenario es conciliar no hay detrimento patrimonial. Sino se concilia son $120.000 millones de pesos más la indexación y puede ascender a $350.000 millones de pesos, si se logra conciliar es adjudicar el contrato que va de la mano de la urgencia manifiesta que ya está por un año”, concluyó.