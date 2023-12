¿'Matarife’ tiene peso histórico y periodístico?

W Radio pudo conocer que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), hará la proyección de la polémica película ‘Matarife’, la cual tiene varios líos judiciales por sus declaraciones en contra del expresidente Álvaro Uribe.

Por ello Daniel Mendoza, su creador pasó por los micrófonos de Sigue La W para referirse al tema asegurando que era necesaria su emisión pues “ni la serie ni la película tienen ningún tipo de restricción jurídica (…) Está respaldada por la Corte Constitucional que le negó a Álvaro Uribe todas las pretensiones en esa tutela, que permitió que yo la difundiera en cualquier tipo de plataforma y de escenario”, aseguró Mendoza, agregando que el Centro de Memoria no tendría ningún tipo de restricción para emitirlo.

Asimismo, el exdirector del Centro de Memoria Histórica y el congresista del Centro Democrático, Hernán Cadavid, dieron cuenta de su oposición ante esta idea.

¿'Matarife’ tiene respaldo periodístico histórico?

David Llinás, profesor de teoría e historia constitucional de la Universidad Nacional, en diálogo con Sigue La W, analizó la producción audiovisual, dando cuenta de si esta debería exponer o no en el Centro de Memoria.

“Como documento histórico, como testimonio gráfico, la serie ‘Matarife’ se sustenta en una serie de documentos de investigaciones previas, es decir, tiene original el guion de Daniel Mendoza, pero no es una investigación original, son documentos ya existentes (…) Me parece mucho más interesante que esos documentos hagan parte de la exposición, pero la producción como documento autónomo no me parece mucho”, aseguró el experto.

En cuanto a la comparación que se le ha hecho con la serie creada por la historia de Pablo Escobar, el profesor mencionó que no tiene relación, pues son temáticas y elaboraciones diferentes, añadiendo que si bien, ‘Matarife’ no tiene ninguna restricción de exponerse en cualquier sitio, si deben hacerse algunas rectificaciones.

“Inconstitucional no es, ilegal tampoco es. Considero que se debió manejar un poco más diplomáticamente, no creo que sea una afrenta contra el Centro Democrático, pero indudablemente es una provocación directa contra el expresidente Álvaro Uribe”, cerró.

Conozca el caso completo en Sigue La W: