Recomendaciones para tener buenos hábitos alimenticios en Navidad: médico explica

Llega diciembre y con este mes, a parte de las festividades que se celebran en Colombia como el día de las velitas, Navidad y año nuevo, también llegan diferentes dilemas para el ser humano en materia de control de peso y alimentación, pues se tiene la creencia de que en esta época del año se suele comer ‘más de lo que se debe’.

Según explica la Mayo Clinic, “comer alimentos nutritivos y ricos en calorías es una buena forma de ganar peso”.

Así mismo, MedlinePlus, web producida por la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU., explica que “alcanzar y mantener un peso saludable puede ser un desafío, pero tener un estilo de vida saludable, incluyendo patrones de alimentación sanos y hacer actividad física regular; puede ayudarle a perder peso”.

Por esta razón, en los micrófonos de Salud y Algo Más habló el médico internista Juan José Márquez, quien profundizó en el tema.

El médico Márquez inició enfatizando que “es muy difícil, no existen ninguna guía nutricional para manejare en fiestas especiales como la Navidad. Las recomendaciones que damos acá no reemplazan una consulta médica”.

Explicó como recomendación para la buena alimentación de estas épocas que “como primera medida, la persona que es saludable, por uno dos tres o cuatro días no pasará nada, no hay que darse en la espalda, si estoy bien y sano, no bebo en todo el año y hago ejercicio y tengo tranquilidad mental, pues unos días que tenga más comida de lo normal no pasará nada”.

Pero, por otro lado, en el caso de tener una enfermedad crónica como diabetes o hipertensión “debe tener algunas cosas en cuenta. Hay que preparase, hay que tener un plan, algo escrito o acordado con la familia, esa es la primera cosa”.

Añadiendo al tiempo que “tenemos que adelantarnos al tema de las comidas, las comidas son, por lo general, cosas llenas de carbohidratos: buñuelo, lechona, o tamal, por ejemplo. Hay que tomar porciones muy pequeñas y si tenemos algo de vegetales empezar por allí y luego mezclar las carnes y las grasas, evitar bebidas azucaradas y limitar el uso del alcohol”.

Puntualizando que en estas épocas navideñas “se debe mantener la actividad física y un buen sueño”.

Explicó además que “más o menos entre enero y febrero (…) en el tema del peso se pueden subir entre 3 a 5 kilos si comemos mal (como consecuencia de la mala alimentación en diciembre), pero si nos entrenamos mejor, tendremos un menor incremento de peso”.

En ese sentido, dijo que se pueden “correr un poco los horarios y evitar las comidas cargadas de carbohidratos durante el día, pero si durante estos días respetamos el hecho de que no tendré ingreso de estos alimentos y solo un poco en la noche, de esa manera disminuiré un poco el impacto que esto pueda tener a nivel metabólico”.

Concluyó explicando que “las bebidas, tratemos de tomar agua, aguas saborizadas, no es lo mejor, pero es una alternativa mejor a una gaseosa y también reducir el consumo del alcohol”.

Destacó finalmente que no se debe dejar de lado el ejercicio.

Escuche la entrevista completa a continuación: