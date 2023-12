Rifirrafe entre los alcaldes de Duitama, Boyacá

Tunja

En las últimas semanas el alcalde electo de Duitama José Luis Bohórquez ha hecho pública a través de sus redes sociales unas alertas en las que aparentemente el mandatario actual David Ortega estaría ejecutando recursos por más de $4.000 millones, a pocos días para finalizar su gobierno.

Por medio de un comunicado Bohórquez puso en tela de juicio la designación de recursos para proyectos de acueducto y alcantarillado, el Aguinaldo Duitamense y la adquisición e instalación de un circuito cerrado de cámaras de seguridad en varios sectores de la ciudad.

“Millonaria ejecución de rubros públicos. Más de $4.058 millones de pesos a solo 11 días de concluir el periodo del señor alcalde David Ortega. Esta alerta es muy preocupante. No se trata de impedir la labor del alcalde en sus últimos días, pero sí de prevenir que es irregular semejantes ejecuciones a tan poco tiempo de finalizar su periodo”, dijo Bohórquez a través de sus redes sociales.

Sin embargo, frente al contrato que apunta a la instalación de cámaras de seguridad “y otros componentes del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) basado en tecnología IP (Internet Protocol)) para el municipio de Duitama…”, el alcalde electo, indicó que a pesar de ser declarada desierta mediante la Resolución No. 1299 de 28 de noviembre de 2023, se intenta cancelar el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP). Que tiene como propósito realizar un convenio por un valor $ 1.199.999.899,83, que según él beneficiaría aparentemente a la empresa ETB, “la misma que observo que no se podría realizar la ejecución en un término menor”, apuntó.

Asimismo, indicó que “el contrato de elaboración de estudios y diseños de acueducto y alcantarillado rural para el municipio, se lanzó sin contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y que es justificado mediante la interpretación de la Ley 1882 de 2018, la cual sostiene que es posible avanzar en el proceso sin la necesidad del mencionado certificado, situación que le genera preocupación, ante lo que señala como una posibilidad a una falta de previsión y planificación adecuada, considerando que el monto del contrato es de $810.955.959.00″.

También manifestó que “se han realizado notables incrementos presupuestarios en dos contratos en el municipio. El primero se refiere al ‘Mejoramiento y Rehabilitación de la calle 19 en el barrio Juan Grande’, y el segundo al ‘Suministro de mezcla asfáltica en caliente tipo Invías MCD-2para la Recuperación de la malla vial en 2023′ estas adiciones superan los 497 millones de pesos y se llevaron a cabo sin la aprobación de los trabajadores de la planta”.

Este es el comunicado del electo alcalde de Duitama, Boyacá, José Luis Bohórquez sobre las presuntas irregularidades del actual mandatario David Ortega / Foto: Suministrada. Ampliar

Este es el comunicado del electo alcalde de Duitama, Boyacá, José Luis Bohórquez sobre las presuntas irregularidades del actual mandatario David Ortega / Foto: Suministrada. Ampliar

David Ortega le respondió a Bohórquez

El actual mandatario de los duitamenses señaló que lo que está haciendo el electo alcalde José Luis Bohórquez es una estrategia de desprestigio en contra de él y de su administración.

“Entiendo que el alcalde electo quiera construir su popularidad difundiendo a través de redes sociales mentiras, información falsa e inexacta con la que pretende desinformar a la comunidad y desprestigiar a un gobierno que durante estos cortos dos años ha tratado de solucionar los problemas de décadas de comunidades que estuvieron totalmente olvidadas, también entiendo que quiere hacerse ver como un supuesto salvador, desconociendo que los problemas en lo público no se solucionan de inmediato, sino que todo tiene un proceso para poder salir adelante. Lo que sí no puedo permitir es que pretenda pisotear mi dignidad y mi buen nombre. Yo estoy tranquilo porque a lo largo de toda mi vida, especialmente en estos dos años, he actuado con rectitud, con honestidad, con transparencia, con responsabilidad. En el marco siempre de lo que me permite la constitución, las leyes y las normas”, aseguró Ortega, quien además afirmó que su mandato va hasta el 31 de diciembre y que has ese día gestionará y ejecutará sus proyectos.

“Cuando decidí asumir este gobierno de dos años, sabía de las limitaciones de tiempo y de recursos que íbamos a tener. Pero teníamos claro que no debíamos perder ni un solo día de trabajo para poder cumplirle a las comunidades y así tiene que ser hasta el 31 de diciembre de este año, día en el que termina mi mandato y por supuesto, que tenemos que ejecutar los recursos porque además en el Gobierno Nacional nos miden por la eficiencia fiscal y por supuesto que vamos a sacar adelante el proceso de contratación para que el otro año se hagan los estudios y diseños del acueducto de Quebrada de Becerras y de San Lorenzo de abajo pues es un servicio público básico”, agregó.

También se refirió al convenio de las cámaras de seguridad que va a ejecutar, ya que los recursos están asignados para tal fin.

“Por supuesto que queremos adelantar el convenio de las cámaras de seguridad porque Duitama no tiene, porque las necesita, porque asignamos los recursos y porque de no comprometerse los recursos este año tendríamos que esperar a junio, julio del otro año a superávit para poder tener la disponibilidad de los mismos. También queremos sacar adelante los recursos de Empoduitama, pues de no ejecutarse el 30 por ciento de lo que sobre, se va a perder por impuesto a la renta y la comunidad de Culturama y de Arauquita, necesita con urgencia que pavimente esa vía. Nosotros adelantaremos el proceso de contratación, pero la comunidad duitamense debe saber que esos recursos los ejecutará usted, que será usted el vigilante de que esos proyectos se hagan con la calidad y el rigor técnico y será usted el responsable del pago de esos recursos”, afirmó.