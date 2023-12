“Se podía prever esta crisis migratoria”: analista en Ciencias Políticas Internacionales

Esta semana se conmemora el Día Internacional del Migrante y coincide con la situación de las personas africanas que están llegando a Colombia. Además, es un buen momento para hablar de las lecciones que nos deja la crisis migratoria venezolana en el país, según Nasthashia Rojas, docente de la Universidad Javeriana en Ciencias Políticas Internacionales, que se dividen en:

Urgencia de respuesta regional coordinada. Enfoque diferencial en políticas migratorias para proteger a todos. Actualización rápida de marcos normativos. Abordar causas estructurales. Gobernanza migratoria territorial.

Aunque “son dos procesos totalmente diferentes (hablando de la comparación entre la crisis actual con las personas africanas y la crisis venezolana) sí es una situación de gran preocupación que se atraviesa en temas de derechos humanos y se une en una crisis global que hay en sistemas de migración”, afirma la docente Rojas.

Además, argumenta que Colombia, con este nuevo proceso de crisis migratoria que se registra en El Dorado, “no debe caer en la trampa de la securitización de la migración, o discriminar una migración por encima de otra y cerrar fronteras, que es lo que no se quiere porque este fenómeno no va a cesar (...) se necesitan políticas que puedan alivianar la crisis, pero la dificultad es que Colombia no puede hacer esto solo”.

“La migración está atravesada por una dimensión política que va mucho más allá de los derechos humanos y, por eso, con los cambios de Gobierno, estas políticas tienen cambios constantes (...) en el caso de Venezuela, los acercamientos de los gobiernos no solucionan nada porque si la situación interna no cambia, las personas van a seguir migrando”, afirma la profesora.

La profesora concluye opinando sobre lo que sucedió con los africanos en El Dorado: “Es falso que no se tenía la forma de prever lo que iba a suceder, porque ya ha pasado con otros países (...) cuando se flexibilizan las medidas porque son países de tránsito y que no todas las personas van a cumplir con los requisitos”.

Conozca el caso en Sigue La W: