Corte regañó a abogado que justificó violación sexual por el hecho de estar casados

Fuerte regaño de la Corte Suprema de Justicia en el caso de un hombre que violaba y golpeaba sistemáticamente a su esposa, la defensa alegó que, por convivir mucho tiempo, la esposa era una mentirosa.

El alto tribunal le haló las orejas a este abogado que prácticamente justificó los actos de Jhon Fredys Carvajal, condenado por el Tribunal de Antioquia por acceso carnal violento, Carvajal agredía verbalmente a su esposa y la amenazaba de muerte sino accedía a tener relaciones sexuales con él, de hecho, la última vez la golpeó en el cuello y la esposa fue auxiliada por los vecinos. Aun así, su pareja decía que: “ella era su esposa y tenía que corresponderle como tal”.

Ahora, en medio de una impugnación especial que llegó a la Corte Suprema, el abogado de Fredys Carvajal sostuvo que la Fiscalía no allegó la historia clínica y que el Tribunal no tuvo en cuenta las pruebas. Sin embargo, la Corte le recordó al abogado que el delito de acceso carnal violento no requiere, para su configuración, que la víctima realice resistencia y que el hecho de que no lo haga no es del consentimiento:

“De manera que el análisis del proceder de esta es irrelevante, pues no es procedente abordar sus calidades y condiciones, y tanto menos afirmar que debió comportarse de tal o cual forma para evitar la comisión”, dice la corte.

Finalmente, la Corte regañó al defensor que manifestó que:

“Los presuntos abusos no han de ser más que falsos, ya que después de compartir tanto tiempo con una pareja y procrear hijos, resulta poco probable el hecho de querer abusar de tu cónyuge”, corresponde a la Corte rechazar con vehemencia tal argumentación desafortunada, en la que sin demostración alguna se introducen asertos de raigambre machista en el ámbito sexual, en procura minar la credibilidad de lo expuesto por la víctima y descartar la comisión del delito investigado. Por lo que el alto tribunal dejó en firme la condena del Tribunal de Antioquia en contra de Jhon Fredys Carvajal por acceso carnal violento.