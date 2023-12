Quintero, Paz Total y candidatura presidencial: los temas de Aníbal Gaviria en La W

Se acerca la terminación de los periodos políticos de los mandatarios territoriales, es el caso del gobernador saliente de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien pasó por los micrófonos de La W para dar un balance de su gestión tocando temas como la administración de Daniel Quintero, sus posturas frente al Gobierno Petro y las próximas elecciones presidenciales.

“Con orgullo podemos decir que se produjeron muchas transformaciones, a nivel urbano y social, hemos podido ver mucho materializado”, expresó el mandatario próximo a entregar su cargo.

Asimismo, no dudó en traer a colación la gestión de Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín, asegurando que este solo veía el cargo como una plataforma para otras ambiciones.

“¿Cómo alguien puede pretender convertir un cargo como la Alcaldía de Medellín en una plataforma para otras ambiciones? (…) Quintero es elegido alcalde, pero tenía una máscara, no solo para el gobernador sino para la sociedad, todos pensábamos que sería algo distinto a lo que finalmente fue”, afirmó, agregando que, sin importar las diferencias, debían trabajar de la mano, pus era el alcalde de Medellín.

Sobre Empresas Públicas de Medellín, Gaviria mencionó que lo que se buscó hacer fue una “destrucción ese valor colectivo, eso querían hacer con el Metro de Medellin, con el fin de sacar a las ‘patadas’ al gerente, así lo confirmó el alcalde encargado: remover al gerente, cambiar los estatutos y nombrar a su gerente de bolsillo”.

Paz Total del Gobierno Petro

Por otro lado, al referirse al Gobierno Nacional, habló sobre el proyecto de Paz Total, aseverando que no lo ve con buenos ojos.

“Veo nubes oscuras para el 2024 en los temas de la Paz Total, ese proceso ha producido un incremento de la ilegalidad no solo en Antioquia sino en el país. Se deben cumplir los ceses al fuego que se han pactado, que no haya mas secuestro ni reclutamiento de menores”.

¿Posible candidatura presidencial?

Finalmente, en cuanto a una posible postulación a la Presidencia de la República para el 2026, no aceptó directamente la idea, pero mostró unas claras intenciones.

“Nunca he sido un candidato obsesivo, las candidaturas son de la gente, hay que ver ellos que dicen. Por el momento veo la posibilidad muy fuerte. La gente en las calles no me despide como gobernador sino como candidato presidencial, vamos a ver para donde va. No he sido un tipo de cargos, no los he buscado, ellos me han buscado a mí. Yo estoy obsesionado es por transformar, por servir”, cerró.

