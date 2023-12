Respuesta de Alcaldía a Procuraduría deja dudas sobre multimillonario proyecto en Bogotá

Bogotá

En el marco de la recomendación de la Procuraduría General de la Nación sobre el proceso de selección del desarrollador para la Ciudadela Educativa y del Cuidado en Suba y Engativá, y tras la ratificación por parte de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de la inminente adjudicación de este proyecto, La W ha conocido en exclusiva la respuesta de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá (Renobo), no obstante esta respuesta genera aún más preguntas sobre la transparencia de la licitación.

En el documento enviado a la Procuraduría, Renobo argumenta que, según sus estatutos de conformación y funcionamiento, tienen la capacidad de llevar a cabo modelos de negocio de tipo asociativo que no necesariamente están vinculados a licitaciones formales. Sin embargo, la atención se centra en la selección del socio estratégico de la alcaldía, siendo un proceso de subasta con un solo proponente.

Además, según lo constatado por La W e incluso según explica la misma respuesta del área jurídica de Renobo, en el manual de contratación por el que se rigen, es su obligación maximizar los resultados de los proyectos de negocio que desarrollen en beneficio de la ciudad. Esto implica la elección de socios estratégicos. Sin embargo, siendo un proceso de selección de un solo proponente, surge la pregunta de cómo se puede asegurar que se está velando por maximizar los beneficios del proyecto para la ciudad, si no se realizó una comparación efectiva de ofertas.

La respuesta también asegura que en el proyecto no hay recursos públicos y, de hecho, dentro de la licitación no hay recursos públicos líquidos en dinero. Sin embargo, los más de 40 predios que serán vendidos a la Constructora Las Galias están valuados en 322.000 millones de pesos y, aunque no es dinero, hace parte del patrimonio público de los bogotanos.

Tras la compra de los predios y su posterior desarrollo, la empresa desarrolladora podría generar un negocio con ventas inmobiliarias por más de 2,7 billones de pesos. Ahora, retomando el principio de maximizar las ganancias que llegarían a la ciudad, queda en entredicho cuando el proyecto solo le daría el 3% de las ganancias de venta de los proyectos inmobiliarios, más aún cuando la adenda 5 reduce las ganancias a la ciudad al 2,5%.

Otra de las observaciones hechas por la Procuraduría se refiere a la adenda 3 que trata sobre el Diálogo Empresarial entre la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo) y un colaborador empresarial para estructurar el proyecto. Argumenta que la eliminación del término “CONJUNTAMENTE” en el objeto del proceso, sin justificación, vulnera el principio de planeación.

En respuesta, Renobo defiende la adenda, señalando que no afecta la planificación original y clarifica las responsabilidades, asegurando la participación de Renobo como Operador Urbano. Argumentan que la modificación no implica un cambio sustancial y siempre fue responsabilidad del eventual Gerente Desarrollador, no de Renobo, destacando que la eliminación del término “CONJUNTAMENTE” no afecta el principio de planeación como sugiere la Procuraduría. Sin embargo, preocupa que si la estructuración del proyecto la hizo el propio desarrollador y, en este caso particular, solo hay un interesado en el proyecto, entonces ¿la constructora Las Galias estructuró el proyecto al que se está postulando?

Otro de los puntos se refiere a las observaciones hechas desde la Procuraduría sobre la adenda 6 de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo). Según la Procuraduría, su publicación el mismo día del cierre del proceso de selección limita el plazo para que los oferentes ajusten sus propuestas, afectando la libre competencia y violando el principio de buena fe.

En respuesta, Renobo argumenta que se otorgó un tiempo razonable para revisar y ajustar las propuestas, ya que las modificaciones surgieron de observaciones de los interesados en el procedimiento. Aseguran que las alteraciones no requerían una ampliación del plazo original, respaldando esta afirmación con la ausencia de solicitudes de prórroga.

El desacuerdo se centra en si la adenda 6 compromete la equidad del proceso de selección. Además, en la argumentación de Renobo se dice que “las modificaciones surgieron de observaciones de los interesados en el procedimiento”, pero si solo hay un proponente, o sea la Constructora Las Galias, entonces fueron las observaciones hechas por esta compañía el origen de esta adenda que abre la posibilidad a que el proyecto pueda adjudicarse a un solo proponente, en otras palabras, a la misma Constructora Las Galias.

En el cronograma que está publicado en la plataforma de contratación se especifica que este viernes, 22 de diciembre, la empresa de renovación urbana debe publicar el resultado del proceso, y hasta ahora no hay más oferentes que la Constructora Las Galias. En la noche del jueves, 21 de diciembre, bajo la sombra de la oscuridad de la noche, se subieron las evaluaciones técnicas, financieras y jurídicas en las que la Constructora Las Galias cumple con todos los requisitos habilitantes, lo que hace prever que hoy, antes de que acabe el día, esta constructora será la encargada del proyecto estratégico de movilidad, vivienda y salud más importante de la ciudad en los próximos 12 años.