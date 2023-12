El clásico del fútbol de Turquía entre el Fenerbahce y el Galatasaray terminó 0-0

Istanbul (Turkey), 24/12/2023.- Jayden Oosterwolde (R) of Fenerbahce in action against Kerem Akturkoglu (L) of Galatasaray during the Turkish Super League soccer match between Fenerbahce and Galatasaray in Istanbul, Turkey, 24 December 2023. (Turquía, Estanbul) EFE/EPA/ERDEM SAHIN / ERDEM SAHIN ( EFE )