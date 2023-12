Testigo contra Ciro Ramírez habría sido buscado para callarlo

El supuesto interés de un grupo de congresistas para recibir coimas de contratación ha sido la noticia más grande de corrupción en 2023, y se derivó del caso conocido como ‘las marionetas’, orquestado por el fallecido senador Mario Castaño.

Este capítulo, cuyo principal testigo es Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío, quien ha aportado valiosa información y evidencias, permitió la judicialización de varias personas, entre ellas el senador Ciro Ramírez y el exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y excongresista Pierre García.

Todo comenzó con el interés de Pablo César Herrera para que Proyecta Quindío, una Empresa Industrial y Comercial del Estado, pudiera quedarse con la gerencia de proyectos de obra en varios municipios del país.

El primer contrato interadministrativo entre el DPS y Proyecta Quindío fue de $22.173 millones para gerenciar obras en municipios de Antioquia, Caldas, Risaralda, Chocó y Valle del Cauca.

Este contrato abrió la puerta para que la empresa Proyecta Quindío fuera utilizada para un proyecto más ambicioso: gerenciar una bolsa de $170 mil millones en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Valle, Caldas y Risaralda; luego se redujo a $116 mil millones. Sin embargo, solo quedó con un contrato de $49.660 millones en los departamentos de Quindío, Valle y Tolima.

Estos dos contratos, que superan los $72.800 millones, fueron objeto de una investigación de la Fiscalía. Todas las irregularidades han sido contadas por Pablo César Herrera en un principio de oportunidad que le ha dado inmunidad a cambio de su colaboración con la justicia.

Sigue la W obtuvo seis interrogatorios que Pablo Cesar rindió ante la Fiscalía y en los que salpicó a congresistas, contó cómo se direccionaron los contratos y también aseguró que recibió presiones en la cárcel La Picota por parte de los senadores Mario Castaño y Ciro Ramírez.

En el primero de los interrogatorios, rendido el 20 de septiembre de 2022, habló de cómo se vinculó la empresa Proyecta Quindío, y que varios contratos fueron direccionados para favorecer a determinados contratistas recomendados especialmente por Pierre García y Ciro Ramirez.

Dijo que en el 2021 tuvo contacto con Juan Carlos Martínez, hombre de confianza del fallecido exsenador Mario Castaño, y que gracias a él (Juan Carlos Martínez) logró que la empresa Proyecta Quindío funcionara como una gerencia integral que tenía a su cargo varios contratos en diferentes municipios del país.

“El direccionamiento de los contratos era con el fin de aumentar la rentabilidad de la empresa, aumentar el recaudo del departamento del Quindío, lo que me permitiera demostrar una gran gestión al cargo de Proyecta, que me permitiera en un futuro postular mi nombre a un cargo de elección popular”, señaló Pablo César Herrera.

En dicho interrogatorio referencia los contratos 501 del 26 de agosto de 2021 por $22.173 y 670 del 12 de noviembre de 2021 por $49.660 millones. Con el primero dijo que se dio a conocer, lo que despertó el interés del DPS y ciertos políticos, entre ellos Ciro Ramírez, con quien entabló una amistad entre septiembre y octubre. En esa misma época también conoció a Pierre García, quien era subdirector general del DPS y el que aparentemente estaba detrás de todas las irregularidades.

“hay una particularidad, nunca encontraran conversaciones ni llamadas con PIERRE GARCIA - dado que este señor tiene como regla que a su oficina nadie entra equipos electrónicos, y otra consigna es que él nunca hablaba, siempre escribía en hojas de cuaderno que inmediatamente botaba, inclusive por recomendación mía le dije que se comprara una TABLET, a la próxima visita que hice él tenía una TABLET, escribía con el lapicero óptico y borraba, entonces por ejemplo: al uno estar en presencia de él las preguntas que quería hacerse las escribía en un cuaderno o en la Tablet, se las mostraba a uno para que uno las respondiera, y así hacia el interrogatorio o la charla, así mismo se daban las instrucciones”, dijo Herrera a los investigadores.

Había el interés de crear una bolsa de $170 mil millones para gerenciar proyectos en Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Valle, Caldas y Risaralda, con proyectos de vías, vivienda y plazas de mercado, que permitiera aumentar el caudal político de dirigentes políticos como el senador Ciro Ramírez, el senador Carlos Motoa, el exdiputado del Valle Julio César García, el senador Miguel Ángel Barreto y un candidato de nombre Milton, quien aparentemente sería el actual secretario de Gobierno de Ibagué, Milton Restrepo, según medios locales. Sin embargo al ser consultado señaló que no tiene nada que ver con estos hechos y que no se trata de él.

De dicha bolsa solamente se acordó que Proyecta Quindío sería la gerencia integral de Quindío, Valle y Tolima, bajo el contrato 670 del 12 de noviembre de 2021 por $49.660 millones, del cual Pierre García impartía órdenes a quien direccionar los contratos.

“(…) yo no tuve ningún negocio de platas, además de eso me permitía a mi chuzar por las obras, porque no estaba untado, pero en alguna conversación me preguntaron si esas obras podian dar el 10%, esa conversación fue en la oficina de PIERRE GARCÍA en diciembre de 2021, participaron CIRO, PABLO y PIERRE, yo le dije que estaba muy apretado pero que esa era negocio de ellos, yo no me metía en ese tema, yo simplemente me encargaba de que la contratación fuera para donde ellos dijeran. Es importante aclarar que en algún momento del escándalo de MARIONETAS yo si le dije a PIERRE venga, yo soy el que está llevando del bulto, porque no me dan un contrato a mí, para yo ejecutarlo por interpuesta persona, pero eso nunca se dio”

Es decir, en algún momento quiso tener un contrato a través de un tercero, pero Pierre García nunca le dio la oportunidad de hacerlo.

Posteriormente, mencionó quién era el enlace de cada congresista: del senador Ciro Ramírez, Raúl Cardozo; de Miguel Barreto y Pierre García, el ingeniero Oscar Leyton; de Milton, el ingeniero Andrés Ospina; de Julio César García, Diego Arias, director territorial del DPS Valle del Cauca y de Carlos Motoa, Geancarlo Storino, de este último congresista no aportó mayor información y se desconoce dentro de las líneas de investigación de hechos aparentemente irregulares. En el caso particular de Ciro Ramírez por ejemplo dijo cómo se adjudicaban los contratos.

“Para direccionar el contrato yo invitaba a las personas que previamente me decían que invitara, de los 3, yo no sabia quién se lo iba a ganar, los que sabían quién era el que se lo iba a ganar, eran ellos, me refiero a los Cardozo y Ciro. Quiero aclarar que yo en este y en los otros casos, nunca sabía quién iba a ganar, sólo mandaba la invitación a los tres que me decían. Ellos de aposta, por ejemplo, presentaban el RUP (registro único de proponentes) vencido, o presentaban el APU (análisis de precio unitario) por encima del valor y eso es causal de rechazo, no presentaban pólizas a propósito, no presentaban equipo mínimo, presentaban errores en las cartas consorciales; eso ellos no lo cuadraban conmigo, era acuerdo de ellos (Ellos me refiero a este caso a PIERRE GARCIA y CIRO RAMÍREZ. La prueba de eso es que los dos consorcios son las mismas empresas y están domiciliadas en Valledupar, en dos proceso diferentes. Esas obras finalmente no se ejecutaron, estos contratos no tenían anticipos”, señaló Herrera.

El segundo interrogatorio lo rindió el 21 de septiembre. Pablo César Herrera dijo que conoció a Mario Castaño en 2017 y que a mediados de 2020 se rompió la amistad por la manera como el congresista trataba a las personas.

Un dato importante del que hizo referencia en este interrogatorio fue el pago de una coima del contratista Anderson González a Ciro Ramírez y Pierre Garcia.

“(…) Anderson me dijo que previo a las elecciones legislativas del año 2022 le entregó a PIERRE GARCÍA y a CIRO RAMIREZ la suma de $1.000.000.000, mil millones de pesos, a manera de adelanto de la COIMA correspondiente a la obtención de estos contratos, también quiero aclarar que yo no recibí ningún tipo de recurso por direccionar, conozco esa cifra porque el señor ANDERSON me lo comentó en varias oportunidades, incluso era muy temeroso del hecho que se terminara la gerencia 670 el 31 de julio de 2022, dado que había adelantado esa cantidad de dinero y se le podía perder, a la postre lo que pasó en adelante después del 29 de julio no lo conozco”.

El tercer interrogatorio lo rindió el 10 de noviembre de 2022. En éste Pablo César Herrera mencionó que, estando privado de la libertad en la cárcel La Picota, recibió una visita del senador Ciro Ramírez con el supuesto interés de silenciarlo.

“(…) iniciando el mes de octubre de 2022 se presentó en la cárcel la Picota el senador CIRO RAMIREZ deseando hablar conmigo, visita que yo atendi de 11:30 am a 12:00 aproximadamente, lo vi muy preocupado, en su semblante muy consternado, preguntándome que qué había pasado, ofreciéndome su ayuda y su apoyo, insistentemente me preguntaba que si necesitaba algo, yo senti que me estaba ofreciendo dinero, él nunca me dijo de frente esto, lo que me decía era “es que yo lo quiero ayudar, cómo hago para ayudarlo”, yo simplemente lo escuché, lo oí y terminada la media hora se fue, sí recuerdo que me impactó mucho que él se hubiera reseñado con su nombre. Él me preguntó directamente que si yo ya había hecho acercamiento con la fiscalía, yo le negué, le dije que yo no había hecho ningún acercamiento, pero él lo que quería decirme es que él me iba a apoyar en lo que yo necesitara.

Recuerdo que me dijo que me había mandado varias razones y que yo no le respondí ninguna, dándome a entender que desde que me capturaron él estuvo presente. Me llamó la atención el sitio donde le permitieron reunirse conmigo porque nos reunimos en una sala privada con complacencia de la guardia del INPEC, me llama la atención porque nunca había visto en el periodo que estuve en la cárcel la PICOTA, que a las visitas de ningún tipo les permitieran esa privacidad, que le permitieran sentarse en una sala privada con sillas, por ejemplo cuando los abogados lo visitan a uno inclusive en el penal la vista es a la intemperie, en un patio hay una malla, el abogado es para un lado de la malla y uno es al otro lado de la malla, en máxima seguridad, es tal cual una película estadunidense, solo que no tiene el teléfono para hablar, los presos están en una cabina separada por un acrílico con unas perforaciones y el abogado está al otro lado. Mientras a los gringos le ponen un teléfono acá toca gritar. Esto es importante porque esa visita del senador CIRO permite evidenciar que me quería decir algo privado”.

En este interrogatorio aseguró que Juan Carlos Martínez, hombre de confianza de Mario Castaño, le indicó el nombre de senadores supuestamente interesados en contratación: Felipe Lemus, Sammy Mereck, Carlos Abraham Jiménez y el propio Mario Castaño, grupo denominado, según él, el Combo de la Comisión Cuarta del Senado.

El cuarto interrogatorio, rendido el 18 de noviembre de 2022, fue el revelado por Sigue la W, en el cual indicó cómo conoció a Ciro Ramírez y del cual hemos hablado en detalle en diferentes emisiones.

En el quinto interrogatorio Pablo César Herrera habló nuevamente de presiones que habría recibido estando privado de la libertad en la cárcel La Picota y con la supuesta complicidad de personal del inpec.

“(…) el 29 de julio de 2022 me capturan. El 9 de agosto de 2022 llego a la PICOTA y en la segunda semana de septiembre me aborda por intermedio de un dragoneante, de apellido Giraldo, MARIO CASTAÑO. Este dragoneante me dice que MARIO necesita hablar conmigo, en esa ocasión no pude hablar con él, la siguiente semana, o sea finalizando septiembre empezando octubre, el mismo dragoneante me buscó y me bajó a una sala donde hacen las audiencias en la PICOTA ahí por medio de plataforma ZOOM hablé con MARIO CASTAÑO más o menos unos 20 minutos, hablamos de temas personales, y me sugirió que le contara cosas respecto al contrato 670, yo le dije que yo no le iba a contar nada”

Añadió que también lo visitó el abogado Aristides Betancour Ciufetelli preguntando lo mismo y que tampoco le dio información. Luego recibió una llamada de Mario Castaño, dentro de la Picota a través del mismo dragoneante (Giraldo) insistiendo con lo mismo.

“(…) después de eso me visitó Ciro Ramirez cosa que ya conté en el interrogatorio anterior, me he sentido presionado, hay presiones de que suelte información que beneficie a MARIO CASTAÑO o de que calle para beneficiar a CIRO RAMIREZ también sentí amedrentamiento por la institución de la PICOTA dado que siendo un funcionario público imputado por delitos contra la administración pública las condiciones de reclusión era como si estuviera imputado por delitos comunes, al punto de estar en un pabellón de máxima seguridad cuando en esta cárcel hay pabellones de servidores públicos, es más, solicitamos la certificación del reconocimiento como servidor público para ser trasladado al patio correspondiente, lo cual fue negado con prontitud, incluso en una institución tan negligente como la picota, a mí me contestaban de una, yo le roge a la Fiscalía que hiciera la misma solicitud y también se la negaron”, indicó Herrera en el interrogatorio.