MinJusticia, INPEC y USPEC se reunieron por descomposición de la comida en las cárceles

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló en los micrófonos de La W sobre una reunión que tuvo con el director del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez y el director de la USPEC, Ludwing Valero, por la alimentación en mal estado de las personas privadas de la libertad, específicamente en las cárceles de La Picota en Bogotá y Cómbita en Boyacá.

“El 6 de diciembre se adjudicó, por parte de la USPEC, la licitación para la alimentación del próximo año, por primea vez después de mucho tiempo fue una licitación abierta, con múltiples oferentes y en varios del país los contratistas que ganaron la licitación eran nuevos, dentro de ellos el de la zona de Boyacá y oriente que cubre la cárcel de Cómbita”, dijo el ministro.

Sin embargo, reconoció que el tránsito que el nuevo contratista causó un traumatismo: “de unos días en los que la alimentación llegó tarde y el contratista viejo, dejó unos alimentos en la cárcel que se descompusieron y eso generó muchas molestias, hemos estado muy alertas para que el nuevo contratista esté muy alerta, porque este contrato es un relojito, no se pue atrasar, no tiene día de descanso, entonces, aunque la USPEC tiene una cierta independencia, he estado muy pendiente de que se cambien las modalidades de contratación del USPEC”, esto para superar la alimentación en mal estado y tardía.

El ministro de Justicia, además, señaló que se está tratando de acabar con la politización del USPEC y mencionó que, actualmente, en la licitación de brazaletes, que se pospuso para este 27 de diciembre a la 1:00 p.m. ya tiene cuatro oferentes, y aunque ha tenido tropiezos, son preferibles a los de un único oferente.

