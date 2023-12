¿Es posible demandar o denunciar a la pareja por no planificar?

Las decisiones relacionadas con la planificación familiar y con el querer o no querer tener hijos es una decisión personal y debe ser discutida y acordada entre las parejas. De existir un acuerdo o contrato al respecto, las partes podrán reclamar a quien incumpla el mismo. Usualmente, se le atribuye a la mujer la decisión de ser madre ya que será ella quien se encargue del bebé durante todo el periodo de gestación y lactancia, por lo que el rol del hombre pasa a ser secundario.

Asimismo, existe la posibilidad de que el embarazo sea inesperado debido a decisión unilateral, o incluso a una falla con el método de anticoncepción, entre muchos otros escenarios, que podrían conllevar a conflictos sobre el reconocimiento de la paternidad y a una posible vulneración de derechos.

Actualmente, en Colombia no hay legislación ni jurisprudencia vigente que regule los derechos de los padres que no quieren tener hijos. Por esto, es común ver casos donde las obligaciones parentales son impuestas por alguna de las partes.

En el país se han suscitado este tipo de controversias cada vez con más frecuencia, incluso para el año 2020 hubo un debate relevante sobre una pareja que, de común acuerdo habían decidido concebir, no obstante, pasado el tiempo la joven decidió abortar y el progenitor abogaba por el no aborto, incluso ofrecía responder solo por el bebé. Finalmente, la joven interrumpió el embarazo y no hubo protección legal para el padre.

El debate es mayor cuando es el padre quien no quiere que se geste el bebe, y la progenitora de forma unilateral opta por tenerlo, pues desde la gestación y por supuesto al nacer el bebé, el padre estará obligado a responder así no haya estado de acuerdo con la gestación. Lo cual genera en la sociedad un sentimiento de inequidad, pues cuando es la madre quien no quiere tener el bebé, puede interrumpir el embarazo.

“En nuestro país, un padre puede omitir presentarse al reconocimiento de su hijo/a. Sin embargo, es importante saber que la madre en representación de su descendente puede iniciar acciones legales para que se decrete la paternidad y se garanticen los derechos del NNA. Por otro lado, cuando el NNA ya ha sido reconocido, pero el padre abandona sus obligaciones, es posible realizar un proceso de privación de patria potestad para quitar derechos del padre, y que se mantengan las obligaciones en favor del NNA”, según el abogado de familia Jimmy Jiménez.

En cuanto a si en Colombia es posible demandar o denunciar a la pareja por no planificar, el experto comenta que no existe un proceso específico. Por lo que es importante tener en cuenta que las decisiones relacionadas con la planificación familiar son personales y deben ser discutidas y acordadas entre las parejas. Sin embargo, en caso de que llegara a existir un acuerdo o contrato legal al respecto, las partes podrán reclamar a quien incumpla el mismo.

“En Colombia hace falta regulación formal para establecer derechos y obligaciones para quienes toman la decisión arbitraria e impositiva, tanto para gestar, como para abortar, sin consentimiento del otro progenitor; pues debe ser una decisión conjunta y respetable, tanto para hombres como mujeres, previniendo situaciones conflictivas, como cuando un hombre no quiere tener hijos y le es impuesto por voluntad unilateral de la madre, finalmente termina respondiendo prácticamente obligado. Por el contrario, si el padre quiere que nazca y la madre no, ella puede terminar el embarazo sin requerir el consentimiento del padre”, concluyó el abogado de Integrity Legal.