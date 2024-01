Gobierno aún no actualiza tarifas del Soat para 2024: ¿cómo afecta a los conductores?

Por esta época son muchos los colombianos que están en búsqueda del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y por tanto se han presentado filas en varias partes del país para adquirir este seguro.

Y en medio de esta situación muchos han aprovechado que el Gobierno aún no ha actualizado las tarifas del Soat para 2024.

Al respecto, Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, le dijo a W Radio que no se está dejando de vender el Soat por esta situación, pero sí están a la espera del decreto de la actualización de la tarifa de este seguro.

“Es importante una actualización (del precio del Soat) porque las tarifas de los servicios de salud (clínicas y hospitales) sí han aumentado con la UVT y se genera un desequilibrio si la prima del seguro no aumenta. Con el agravante de que buena parte de lo que pagan los ciudadanos por el Soat no se va a aseguradora sino al Adres para pagar accidentes de tránsito no cubiertos por el Soat o las que están por encima de lo cubierto por este seguro”, afirmó.

Incluso, señaló que esperan que este asunto quede resuelto esta semana.