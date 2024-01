MinHacienda autoriza a Superfinanciera a incrementar precio del Soat para 2024

El Ministerio de Hacienda dio la autorización a la Superintendencia Financiera para actualizar las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para este año.

Con esto se acaba la incertidumbre de los conductores y aseguradores frente a la venta de este seguro, que hasta la fecha se está realizando con el precio del 2023.

El decreto señala que se mantiene el descuento del 50% de descuento para algunas categorías de vehículos, estos son: vehículos de las categorías ciclomotor, motos de menos de 100 cc, motos de 100 cc y hasta 200 cc, motocarros tricimotos y cuadriciclos, motocarros 5 pasajeros, autos de negocios, taxis y microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas y vehículos de servicio público intermunicipal.

“A partir del 1 de enero de 2024, para las categorías antes mencionadas, el valor a pagar equivaldrá aproximadamente al cincuenta (50 por ciento) por ciento del precio final vigente al catorce (14) de diciembre de 2022, ajustado anualmente por la variación anual de la UVT correspondiente al respectivo año”, señala el decreto.

Así las cosas, se espera que en las próximas horas la Superfinanciera dé a conocer las tarifas de este seguro.

Recordemos que este asunto no pasaba en años anteriores, pues la Superfinanciera no podría revelar la cifra hasta que el Gobierno, vía decreto, no le delegue esa tarea, como lo acaba de hacer, pues así está contemplado en el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

