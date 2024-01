“Franz Beckenbauer marcó una etapa del fútbol mundial”: Vicente del Bosque

En diálogo con La W, el exjugador y exentrenador español Vicente del Bosque lamentó el fallecimiento de Franz Beckenbauer el pasado 8 de enero a los 78 años, y ensalzó la figura del alemán.

“Fue un extraordinario jugador que marcó una etapa en el fútbol mundial (…) desde la posición de inicio de juego, se convirtió en un jugador que también llegó adelante”, explicó Del Bosque.

Además de sus cualidades deportivas, Del Bosque también destacó el temperamento de Beckenbauer: “Siempre será recordado pues también por su talante y su forma de ser”.

Por otro lado, sobre la más reciente columna de Del Bosque en la que recordó ellos duelos de la fase final de la Eurocopa de 1976 con España y de las semifinales de la Copa de Europa con el Real Madrid, sobre los que aseguró que “sin tener un gran estilo, sabían ganar”, el exentrenador afirmó: “Fueron años de dominio del fútbol alemán, en 1974 habían sido campeones del mundo y tenían un gran selección. Creo que nosotros le miramos un cierto complejo”.

Por otro lado, sobre si considera que Beckenbauer fue tan buen técnico como jugador, Del Bosque respondió: “Eso no se sabe, el fútbol es el que gana y la mayoría de los que pasaron a la posteridad es porque han ganado. Pero eso no quiere decir que sea mejor que otros que no tuvieron la oportunidad de entrenar equipos como la selección alemana o la selección española nuestra del 2010″.

En cuanto a la importancia de Beckenbauer en la evolución táctica del papel del defensa, quien venía del mediocampo y había sido volante, el exentrenador respondió: “Era capaz de iniciar el juego en corto y en largo, tenía buena salida con una conducción, rompía líneas y era un jugador de grandes condiciones a nivel estético. Era muy vistoso y elegante”.

Finalmente, sobre qué jugador del fútbol español considera que tiene un perfil parecido al de Beckenbauer, Del Bosque repuso: “Si no con un perfil parecido, porque es imposible, hubo varios a quienes les pasó lo mismo: eran centrocampistas muy buenos y pasaron a la posición de centrales”.

Cabe recordar que Beckenbauer tuvo una carrera repleta de éxitos. Según recogió el Real Madrid en un comunicado publicado en su página web para ofrecer sus condolencias a la familia del exfutbolista, “jugó en el Bayern de Múnich, en el New York Cosmos y en el Hamburgo. Con el Bayern de Múnich ganó 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 1 Recopa de Europa, 4 Bundesligas y 4 Copas de Alemania”.

También señaló que con el Hamburgo ganó una Bundesliga y con el New York Cosmos ganó tres North American Soccer League.

Adicionalmente, el Real Madrid señaló que Beckenbauer fue internacional con Alemania en 103 ocasiones, 50 de ellas como capitán, y fue campeón del mundo en 1974 y campeón de la Eurocopa en 1972. Ganó 2 Balones de Oro durante su carrera, en 1972 y en 1976.

De la misma manera, el Real Madrid destacó los logros de Franz Beckenbauer como seleccionador de Alemania y entrenador, así como en su etapa de presidente del Bayern de Múnich hasta ser nombrado presidente de honor.