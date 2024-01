MinTransporte aseguró que segundo incremento en peajes no se visualiza a corto plazo

Ante la inconformidad que han expuesto algunos gremios camioneros por el incremento en las tarifas de los peajes en Colombia, como es el caso de Fedetranscarga, el cual aseguró que hay aumentos excesivos en algunos de estos puntos de recaudo, poniendo como ejemplo el peaje La Balsa en la vía que hay entre Ubaté y Lenguazaque en Cundinamarca, el ministro de Transporte, William Camargo, en los micrófonos de W Radio respondió asegurando que esta es una obligación que se está poniendo al día en el país, teniendo en cuenta que durante el 2022 no se generó incremento alguno.

En sus declaraciones el ministro Camargo, dijo: “lo primero, hay una obligatoriedad de restablecer un tema de actualización de IPC en los peajes, yo entendería obviamente la preocupación de ellos frente a ese incremento, no se expresó lo mismo cuando congelamos el aumento de los peajes, eso tuvo un impacto digamos en un menor costo de operación y por ende en un menor impacto en la tarifa de transporte tanto de carga como intermunicipal y en un ahorro también de todos los colombianos que fue importante, pero tenemos que restablecer una condición de pago porque hay unas obligaciones contractuales y adicionalmente porque el dinero pierde valor en el tiempo y eso hay que reconocerlo a todos los operadores de la cadena logística”.

En su explicación, el titular de la cartera de la infraestructura aseguró que el incremento no recaería sobre los transportadores ya que por lo general este aumento de la cadena se va para el costo del flete, que a la final lo termina pagando el usuario final o cliente de los transportadores, allí explicó “el costo del peaje no se paga por los transportadores, eso va directamente al costo del flete, que lo pagamos los consumidores en cada uno de los productos que compramos, al igual que el costo del transporte intermunicipal que se activa automáticamente en un valor que incrementa el valor del pasaje; entonces en el balance lo que estamos haciendo es un reconocimiento de un valor económico que pagamos todos los colombianos cada vez que tomamos el transporte, no es un valor que pagan los transportadores”.

Teniendo en cuenta que ya se empezó a aplicar el primer incremento al valor en las tarifas de los peajes de los dos que se tienen planeados para este año, lo cual también termina siendo otra preocupación para los transportadores al no tener certeza de cuándo se realizará la segunda subida de precios, el ministro Camargo dejó claro que hasta el momento no se visualiza un nuevo ajuste en las tarifas de recaudo a corto plazo.

“Sí, digamos que el decreto inicialmente lo que hace es restablecer el valor de IPC de 2022; no hay ninguna referencia a aumentos adicionales por el momento, estamos digamos haciendo un monitoreo constante porque es una tarea que se lleva de la mano junto con Hacienda y el señor presidente de la República respecto a la posibilidad de ese incremento, pero por ahora no está considerado en el corto plazo”.

A pesar de las declaraciones entregadas tanto por el ministro Camargo, como por la presidenta de la Agencia Nacional de Infraestructura, Carolina Barbanti, sobre cómo se desarrollará durante este año los ajustes en las tarifas de los peajes, los transportadores mantienen sus reparos, al punto que agremiaciones como la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), han confirmado que convocarán a asamblea general que es el paso previo a la convocatoria de un posible paro, esto al considerar que para el 2024 los incrementos en los peajes no serán los únicos aumento en tarifas o precios que deberán enfrentar, ya que para el segundo mes del año se espera que se empiece el reajuste en las tarifas del ACPM como en su momento lo expuso el Ministerio de Hacienda con el fin de cerrar la brecha que aún existe en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles y que estaría rondando los 10 billones de pesos.

