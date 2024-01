Defensora de derechos humanos rechaza el feminicidio de Lisney Juliana Gómez

Santa Marta

Luego de conocerse la noticia de la muerte de Lisney Juliana Gómez, más conocida como ‘Yaya’ Gómez, familiares y defensores de derechos humanos se han pronunciado por la muerte de la generadora de contenido para adultos, expresando las inconformidades por el actuar de la expareja de Yaya Gómez, Mario Bastidas Hernández, como es el caso de Norma Vera, quién de acuerdo a su experiencia en estos casos de feminicidio, el presunto asesino no muestra sinceridad al momento de pedir perdón en los medios de comunicación:”Y de manera muy respetuosa y desde mi experiencia, el video donde el presunto feminicida pide disculpas, es un video ensayado, parece un libreto. Esto lo puedo decir como experta en el tema, pero también como mamá y defensora de derechos humanos. El joven no parece tener ni pizca de arrepentimiento, su lenguaje corporal y las características de su discurso no dan cuentas de una persona arrepentida, lo digo con mucho respeto. Solo está quedando en medios de comunicación la versión de una persona que presuntamente asesinó a una mujer y no se contrasta la información con las voces de los familiares y amigos de la víctima. Esta estrategia la usan los abogados para generar lástima en la opinión pública”.

Le puede interesar: “Son N.N. los secretarios del despacho de la Gobernación”: Diputado Yohan Pinedo

Para Vera hay un punto importante y es la no justificación de la muerte de la joven por el tipo de actividad a que se dedicaba:”Hay que insistir como sociedad que estas actividades son de la vida íntima de las personas, la vida es sagrada y nada justifica el asesinato de ningún ser humano. Pero en el caso de las mujeres persiste aún ciertos esquemas de conducta de misoginia y de violencia estructural que hacen que, las manifestaciones relativas a la vida privada de las mujeres, sean expuestas públicamente como formas de justificar este tipo de conductas como el feminicidio”. Concluyó la defensora de derechos humanos.

Lea también: Denuncia: paramilitares secuestraron a 16 vendedores del río Toribio

Por último, Norma Vera desmiente que el victimario se encuentra en libertad. Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento intramural para el victimario, mientras que su defensa alegó que debía permanecer en casa por cárcel, al mostrar su disposición de colaborar con la justicia. La decisión final la tendrá el Juez 8 Penal Municipal.