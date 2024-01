“Hay que mantenernos optimistas”: Eduardo Verano sobre recuperar Juegos Panamericanos

El pasado 9 de enero, se llevó a cabo una reunión extraordinaria a la que citó el presidente Gustavo Petro en Casa de Nariño, con el objetivo de que Barranquilla recupere la sede de los Juegos Panamericanos 2027 después de que Panam Sports se la retirara.

Después de aceptar que hubo incumplimientos que ocasionaron la pérdida de los Juegos, el presidente se sentó con otros altos funcionarios y mandatarios para acordar acciones. Según dijeron, el dinero está listo para ser girado.

Para conocer los detalles de lo que sucedió en este encuentro, La W conversó con Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, quien aseguró que es necesario mantener el optimismo de que se va a recuperar la sede.

“Hay que mantenernos optimistas y activos, haciendo las gestiones que correspondan para que podamos hacer los pagos (…) ojalá que el presidente se entreviste en Chile con el presidente Gabriel Boric y se expresen a nivel internacional todas las manifestaciones de interés por parte del Gobierno Nacional para poder avanzar en este proceso”, expresó el gobernador.

Sobre si el Gobierno Nacional va a manifestar en un documento oficial que pagará el costo de los Juegos y las inversiones para actualizar la infraestructura, Verano respondió: “Lo que queda confirmado es la manifestación: lo básico, lo fundamental y lo prioritario es la manifestación de interés de Colombia y hacer los pagos de rigor para tener el derecho”.

Además, Verano sostuvo que no es momento de señalar responsabilidades: “Hubo dificultades en algunos pagos por temor de algunos funcionarios. No entramos a juzgar culpabilidades y demás, en este momento lo pertinente es reconstruir el proceso, dar la manifestación de voluntad de Colombia de ser organizador de los Juegos Panamericanos 2027 y entregar todas las explicaciones de rigor a Panam Sports para que ellos puedan tomar la decisión”.

De esta forma, según resumió el gobernador, fueron aquellas manifestaciones de rigor en las que se avanzó ayer 9 de enero.

Sobre si está o no de acuerdo con las declaraciones del presidente en las que sugirió que le gustaría que los Juegos no estén exclusivamente concentrados en la ciudad de Barranquilla, Verano respondió: “Lo primero es lo primero: tener los Juegos. Después veremos cómo los organizamos, ¿por qué ponernos a discutir cómo vamos a organizar unos Juegos que aún no tenemos? Más adelante estudiaremos las propuestas que hay de que sean varias sedes”.

Por otro lado, sobre la razón por la que el Gobierno no señala la responsabilidad de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, el gobernador Verano reiteró: “Entrar en definición de culpabilidad no era el motivo de la reunión. Ayer nos concentramos en dar los pasos necesarios (…) estamos dispuestos a acompañar al presidente Petro (a su reunión con Boric) para dar una sensación de un país unido”.