“Con el color rosa empiezo todas mis obras”: Andrés Reisinger, artista digital

Andrés Reisinger, artista digital argentino radicado en España, conversó con La W a propósito del éxito de Reisinger Studio, fundado en 2018 y el cual es ampliamente conocido por su diseño industrial, artesanía, diseño de interiores y arte conceptual.

El color rosa ha sido emblemático en el trabajo artístico de Reisinger, ya que el artista asegura percibirlo más neutro que el blanco, que considera forzado, pues “nada es realmente blanco”.

Por eso, el artista aseguró que asocia el rosa pálido al de la piel, los labios y el vientre materno: “El rosa para mí es como mi off-white, mi blanco roto, es el color con el que empiezo a trabajar todas mis obras y me lleva a algo orgánico y natural, al cuerpo humano”.

Es preciso recordar que el llamado ‘Pink Reisiger’ ya ha sido registrado en Estados Unidos.

Sobre el proceso creativo que atraviesa para realizar sus obras, el artista agregó: “Yo veo las obras como si fueran fotografías de la vida de alguien, como milisegundos capturados. Cada una de mis obras es parte de un proceso, no es nunca un fin, por lo que es muy importante que esos procesos vayan siendo fotografiados o expresados materialmente de alguna manera para que vayan formando parte de la textura cultural”.

Además, el artista habló sobre el papel de la música en su formación como diseñador, ya que en el pasado se formó como compositor de música clásica durante varios años en un conservatorio de Buenos Aires.

Al respecto, Reisinger contó: “Yo en realidad quería tocar la guitarra eléctrica porque me gustaba el rock, pero mis padres no podían comprar una ni pagar un profesor. Me ofrecieron ir a conservatorio de música clásica que era municipal del barrio y ahí me quedé muchos años estudiando”.

En ese sentido, considera que todas las artes tienen una base muy compartida, por lo que “una vez adquiridos esos recursos, esas sensibilidades se van desarrollando y complementando entre ellas”. Así, indicó que no cree en la división de las artes.

Cabe señalar que el trabajo de Andrés Reisinger ha atraído el interés de coleccionistas, marcas de prestigio y galerías de arte. Además, ha expuesto en el Moco Museum de Barcelona, el Palazzo Strozzi de Florencia, el Faena Art de Miami o Christie’s de Nueva York.