El deplorable estado del Museo de Memoria: se podrían perder $11.000 millones

La W conoció en primicia la auditoría de la Contraloría en la que revela que hay irregularidades en la construcción del Museo de Memoria de Colombia, que pueden llevar a la pérdida de 11.000 millones de pesos, debido a que se convirtió en un elefante blanco.

Además de que la obra está inconclusa, el ente de control señala que no está prestando ningún servicio y hay elementos de la obra deteriorados por estar en la intemperie.

Otro de los asuntos que resalta el ente de control es que hubo sobrecostos por las obras mal ejecutadas de 1.749 millones de pesos.

Los responsables de este contrato que se suscribió en octubre 2020 y debía terminar en octubre de 2022, es decir un año y tres meses de retraso, es la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIM), que fue contratada por el Centro Nacional de Memoria Histórica y el contratista del museo: Obrascon Huarte Laín S.A (OHLA) a quien le han dado $41.622.718.488 para las obras.

Al respecto, María Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica habló en W Radio y afirmó que hubo incumplimientos por parte de la constructora OHLA. Sin embargo, dijo que “esto no quiere decir que la obra no vaya a continuar y por otra parte no es tan cierto, es que se vayan a perder esos dineros”.

Incluso, reafirmó que será entregado al país “como nos comprometimos en abril del 2025″.

Asimismo, señaló que la Agencia Nacional Inmobiliaria es quien debería responder. Por eso, La W también habló con Nicolás Corso, director encargado de esta entidad. Quien afirmó que en octubre del 2022 se venció el contrato con OHLA y esa constructora interpuso una demanda contra a Agencia.

Por tanto, señaló que interpusieron los recursos en contra de eso, hicieron una estimación de daños que rondan los $ 50.00 millones. “Interpusimos una demanda contra el consorcio, como la interventoría, y al asegurador y estamos esperando que nos den la audiencia de conciliación”.

De otro lado, anunció que están estructurando el proceso para buscar el nuevo contratista y en algunos meses se conocerá quién terminará la obra. Pero argumentó que antes de ello están haciendo unas obras que garanticen que las obras que estén no se caigan.

“Tengan la certeza de que vamos a acabar la obra”, remató Corso y agregó que van a tratar de recuperar los recursos que le giraron a OHLA.

De otro lado, la auditoría de la Contraloría conocida por esta emisora revela que incluso hubo problemas desde el comienzo pues el predio en donde se implantó el proyecto de construcción del museo no se encontraba saneado de manera previa a la apertura del proceso de contratación y suscripción del contrato de obra para ejecución de este.

“En conclusión, el efecto generado por las irregularidades detectadas frente a la construcción del Museo Nacional de la Memoria de Colombia, se concreta en un posible daño al patrimonio en cuantía de $10.664.103.960″, se lee en la auditoría.

A ello agrega que “se presentaron mayores valores pagados a los contratados inicialmente en cada uno de los ítems, lo que concuerda con el informe contratado con la firma Strategas Consultores S.A., para el análisis y elaboración de un dictamen pericial técnico – financiero con ocasión del incumplimiento del Contrato 13-002-2020 suscrito con Obrascon Huarte Laín S.A., donde se observan incrementos en los costos directos de las obras mal ejecutadas por $1.749.271.493, incurriendo en sobrecostos que llevan a un detrimento en la ejecución del proyecto de Construcción del Museo Nacional de Memoria de Colombia, debido al incumplimiento de los fines esenciales de la interventoría y la supervisión por parte de la ANIM”, se lee en la auditoría.

Recordemos que el proyecto inició con el CONPES 3909 de 2017 que declaró la importancia estratégica del proyecto de construcción del Museo de Memoria de Colombia y se garantizaron los recursos para tal fin, estimados en $71.295 millones.

Posteriormente, el 19 de mayo de 2017 se firmó el convenio Marco Interadministrativo 486 de 2017, “Proyecto Museo de Memoria de Colombia” entre el Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco - ANIM

Tras ello, el ente de control aseguró que en el marco de la ejecución del contrato de obra del Museo Nacional de Memoria de Colombia (13-02-2020), la ANIM, contratista del CNMH, para la ejecución de la citada obra, celebró 7 contratos adicionales, en los que se evidencian objetos contractuales que no guardan relación con el propósito esencial del proyecto de construcción del Museo, no hacen parte de su estructura de costos y presupuesto, afectando negativamente la estabilidad financiera del mismo.

